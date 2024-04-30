Хотел передать секретную информацию в рф: экс-сотрудник Пентагона приговорен к почти 22 годам тюрьмы

В США бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) приговорили к почти 22 годам заключения за попытку передать секретную информацию российским спецслужбам. Об этом сообщает Министерство юстиции США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 32-летний Джарех Себастьян Далке из Колорадо-Спрингс в октябре признал себя виновным по шести пунктам обвинения в попытке передачи секретной информации в сфере национальной обороны.

В понедельник его приговорили к 21 году и 10 месяцам лишения свободы.

Обвиняемый, который дал присягу защищать нашу страну, считал, что продавал секретную информацию о национальной безопасности российскому агенту, тогда как он сам выдавал себя ФБР. Этот приговор демонстрирует, что те, кто стремится предать нашу страну, будут привлечены к ответственности за свои преступления - заявил генеральный прокурор.

Контекст

С 6 июня по 1 июля 2022 года Далке был сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ), где он работал разработчиком систем безопасности информационных систем.

Далке признал, что он использовал зашифрованную учетную запись электронной почты для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом.

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Однако на самом деле этот человек был тайным сотрудником ФБР в Интернете. Все три документа классифицируются как "совершенно секретные" и были получены Далке во время его работы в АНБ.

Известно, что Далке запросил 85 тысяч долларов в обмен на всю имеющуюся у него информацию. Осужденный считал, что информация будет ценной для РФ, и сказал "сотруднику ФБР", работающему под прикрытием, что он поделится дополнительной информацией в будущем, как только вернется в Вашингтон.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.