Хотів передати таємну інформацію до рф: експрацівника Пентагону засуджено до майже 22 років в'язниці
Київ • УНН
Колишній співробітник АНБ був засуджений до майже 22 років ув'язнення за спробу передати секретну інформацію про національну оборону російським спецслужбам, в обмін на 85 000 доларів США.
У США колишнього співробітника Агентства національної безпеки (АНБ) засудили до майже 22 років ув'язнення за спробу передати таємну інформацію російським спецслужбам. Про це повідомляє Міністерство юстиції США, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 32-річний Джарех Себастьян Далке з Колорадо-Спрінгс у жовтні визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення у спробі передачі секретної інформації у сфері національної оборони.
У понеділок його засудили до 21 року і 10 місяців позбавлення волі.
Обвинувачений, який дав присягу захищати нашу країну, вважав, що продавав секретну інформацію про національну безпеку російському агенту, тоді як він сам видавав себе ФБР. Цей вирок демонструє, що ті, хто прагне зрадити нашу країну, буде притягнуто до відповідальності за свої злочини
Контекст
З 6 червня по 1 липня 2022 року Далке був співробітником Агентства національної безпеки (АНБ), де він працював розробником систем безпеки інформаційних систем.
Далке визнав він використав зашифрований обліковий запис електронної пошти для передачі витягів із трьох секретних документів людині, яку він вважав російським агентом.
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Проте насправді ця людина була потаємним співробітником ФБР в Інтернеті. Усі три документи класифікуються як "цілком секретні" і були отримані Далке під час його роботи в АНБ.
Відомо, що Далке запросив 85 тисяч доларів в обмін на всю наявну у нього інформацію. Засуджений вважав, що інформація буде цінною для рф, і сказав "співробітнику ФБР", який працює під прикриттям, що він поділиться додатковою інформацією в майбутньому, як тільки повернеться до Вашингтона.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг попередив про російських шпигунів у країнах Альянсу і закликав до пильності, посилаючись на нещодавні арешти підозрюваних російських агентів у Німеччині і Великобританії.