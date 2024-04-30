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Колишній російський військовий і його дружина з Києва організовували в Європі диверсії - The Insider

Колишній російський військовий і його дружина з Києва організовували в Європі диверсії - The Insider

Київ • УНН

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За даними розслідування, російська військова розвідка координувала серію вибухів і отруєнь у Європі за допомогою сім'ї російських шпигунів-нелегалів із чеським громадянством.

Серію вибухів та отруєнь у Європі, організованих військовою частиною гур рф, координували за допомогою сім'ї російських шпигунів-нелегалів із чеським громадянством, ідеться в розслідуванні The Insider, пише УНН

 Микола Шапошников закінчив Бакинське військове командне училище, три роки воював в Афганістані, 1985 року одружився з киянкою Оленою, яка була дочкою радянського офіцера.  З 1987 року Шапошников служив три роки в Чехословаччині. У 1989 році його виключили з КПРС за "неодноразові розкрадання бензину та акумуляторів з армії". 

У 1990 році його звільнили з військової служби (формально - за станом здоров'я) і направили резервістом до Києва, де проживала сім'я його дружини. Менш ніж за рік, одразу після того, як радянські війська покинули країну, Шапошников повернувся до Чехословаччини і попросив там політичного притулку.   Після кількох відмов Микола все ж отримав громадянство Чехії 1999 року, Олена отримала чеський паспорт 2004 року.  

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На початку 2000-х років Шапошников влаштувався працювати в компанію Imex, яка займалася торгівлею зброєю. Її керівник - Петро Бернатик - був  колишнім секретним агентом чехословацького апарату держбезпеки. 

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Як зазначається в розслідуванні журналістів, саме компанія Imex була орендарем складів у Врбетіце, де в жовтні 2014 року сталися вибухи.

У 2009 році Шапошникови придбали гігантську віллу на мальовничому півострові Халкідікі в Греції. Ціна покупки, за даними The Insider, становила 275 290 євро. Олена Шапошникова пізніше розповіла слідчим, що вона профінансувала інвестицію "грошима своїх батьків", що було б важкувато для сімдесятирічної пари, яка живе в Києві на пенсії менше ніж $300 на місяць. Шапошникови переїхали на віллу "Олена" 2010 року і відтоді відвідували Чехію лише зрідка.

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Як пише видання, судячи з усього, головними гостями вілли стали не туристи, а члени підрозділу 29155 ГРУ, які почали регулярно літати в Салоніки (всього за годину їзди від вілли), щойно Шапошникови влаштувалися в Греції.  Зокрема й командир в/ч 29155 генерал Авер'янов. За даними The Insider, ще щонайменше четверо членів військової частини 29155 прилітали в Салоніки в період з 2012 по 2018 рік. Також 25 квітня 2014 року в Салоніки за дипломатичним паспортом прилетів співробітник ГРУ Олексій Капінос. 

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За день до цього троє членів військової частини ГРУ 29155 прикриття прибули до Болгарії, де буде отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев. Бізнесмен розповів The Insider, що Шапошникови познайомилися з ним ще 2012 року й активно нав'язували спілкування, хоча жодних спільних бізнес-проектів у них не було. 

Як раніше повідомляв The Insider, на момент отруєння Гебрев вважався постачальником боєприпасів для української армії. Два джерела, які займалися в той час закупівлями зброї в Україні, розповіли The Insider, що відразу після отруєння Гебрева Микола Шапошников запропонував українським урядовим покупцям "надійну заміну" Гебрева. Україна так і не закупила продукцію у постачальника, запропонованого Шапошниковим, через незадовільну якість його товару.

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Слідчі чеської поліції встановили, що Олена Шапошникова передавала генералу Авер'янову по електронній пошті важливу інформацію про майбутні угоди з продажу зброї, виявлену її чоловіком у рамках його роботи в Imex. У випадках, коли ГРУ вирішувало, що поставки шкодять військовим інтересам Росії, підрозділ 29155 використовував цю інформацію для диверсійних операцій проти цих компаній, підриваючи склади боєприпасів або організовуючи отруєння їхніх керівників, таких як Гебрев. Принаймні у трьох випадках Шапошникови - ймовірно, за сприяння виконавчого директора Imex Петра Бернатика-молодшого - надали фізичний доступ до сховищ, керованих Imex, щоб дати можливість співробітникам ГРУ встановити детонатори з дистанційним управлінням.

Спочатку чеські слідчі пред'явили Шапошниковим цілу низку підозрілих збігів, які вказували на те, що їхні зустрічі та спілкування зі співробітниками ГРУ були пов'язані з вибухами в Чехії та Болгарії. Під час кількох допитів, проведених через представників грецької та болгарської влади, вони постійно змінювали або доповнювали свої свідчення. Їхній головний аргумент на користь своєї невинуватості полягав у тому, що всі їхні зв'язки з членами підрозділу 29155 були "особистими" або обумовлені законними діловими інтересами Imex. 

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Подружжя звинуватило чеську владу в політичному переслідуванні їх через їхнє російське походження і наполягало на тому, що їх звинуватили у співучасті в неіснуючому злочині, оскільки вони стверджують, що вибухи у Врбетіце 2014 року були результатом нещасного випадку.

Однак, як пише The Insider, дані про поїздки і перетин кордону вказують на те, що Олена Шапошникова таємно отримала російський паспорт, причому паспорт із діапазону номерів, зарезервованих для членів підрозділу 29155. 

Олена Шапошникова використовувала цей паспорт для поїздок між Грецією і Росією щонайменше двічі: у грудні 2015 року і в грудні 2017 року. Вона бронювала квитки на чеський паспорт, тому у грецької авіакомпанії були дані тільки про цей документ, але кордон вона проходила за російським паспортом, що позбавляло її необхідності отримувати російську візу.  

За даними The Insider, після того, як сімейством Шапошникових зацікавилася чеська влада, Микола в очікуванні арешту  раптово помер від серцевого нападу.  Олена  продовжує наполягати на тому, що її переслідують через її російське коріння, і залишається на волі в Греції. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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