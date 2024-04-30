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Франція, Німеччина та Польща закликали ЄС посилити боротьбу з російською пропагандою

Франція, Німеччина та Польща закликали ЄС посилити боротьбу з російською пропагандою

Київ • УНН

 • 20017 перегляди

Франція, Німеччина та Польща закликали подвоїти зусилля у боротьбі з російською дезінформацією та втручанням, викривши російську мережу, яка проводить операції впливу на аудиторію ЄС з метою послабити підтримку України.

Німеччина, Франція та Польща закликали подвоїти зусилля з боротьби проти російської дезінформації. Про це заявив французький міністр-делегат з питань Європи Жан-Ноель Барро на своїй сторінці в X, передає УНН.

Деталі

Барро, заступниця німецького міністра з європейських справ Анна Лурманн та польський міністр зі зв’язків з ЄС Адам Шлапка зробили спільну заяву, як представники Веймарського трикутника. 

Російське втручання, війна в Україні, підтримка демократії: перед обличчям цих викликів Європа повинна бути амбітною. Франція Німеччина та Польща об'єдналися, щоб їхній голос був почутий в ЄС  

- йдеться в дописі французького міністра. 

Також представники Веймарського трикутника також запропонували внести це питання до порядку денного Ради з загальних питань 21 травня.

Підкуплені євродепутати та дезінформація: в ЄС викрили потужну мережу впливу медведчука31.03.24, 13:08 • 104011 переглядiв

Барро повідомив, що французьке агентство Viginum, відповідальне за боротьбу з іноземним цифровим втручанням, продовжило своє розслідування та виявило 31 нове доменне ім'я, створене в період з 20 по 26 березня, яке належить до мережі Portal Kombat.

Ця інформаційна мережа, за словами міністра, націлена на аудиторію майже всіх держав-членів Європейського Союзу.

Також, що в рамках міжнародного співробітництва між кількома службами безпеки, в тому числі чеською Службою інформаційної безпеки, Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело низку обшуків, затримань і допитів

Ці оперативні заходи викрили російську мережу, яка проводила дезінформаційну діяльність та інші операції впливу в рамках порталу під назвою "Голос Європи", метою діяльності якого було "послабити підтримку України та завдати шкоди іміджу ЄС

- заявили міністри.

Нагадаємо

Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом запровадити санкції проти російських ЗМІ та осіб, відповідальних за поширення дезінформації та пропаганди в ЄС, як частину зусиль з протидії російському втручанню у майбутні вибори в ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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