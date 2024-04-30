Франція, Німеччина та Польща закликали ЄС посилити боротьбу з російською пропагандою
Київ • УНН
Франція, Німеччина та Польща закликали подвоїти зусилля у боротьбі з російською дезінформацією та втручанням, викривши російську мережу, яка проводить операції впливу на аудиторію ЄС з метою послабити підтримку України.
Німеччина, Франція та Польща закликали подвоїти зусилля з боротьби проти російської дезінформації. Про це заявив французький міністр-делегат з питань Європи Жан-Ноель Барро на своїй сторінці в X, передає УНН.
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Барро, заступниця німецького міністра з європейських справ Анна Лурманн та польський міністр зі зв’язків з ЄС Адам Шлапка зробили спільну заяву, як представники Веймарського трикутника.
Російське втручання, війна в Україні, підтримка демократії: перед обличчям цих викликів Європа повинна бути амбітною. Франція Німеччина та Польща об'єдналися, щоб їхній голос був почутий в ЄС
Також представники Веймарського трикутника також запропонували внести це питання до порядку денного Ради з загальних питань 21 травня.
Підкуплені євродепутати та дезінформація: в ЄС викрили потужну мережу впливу медведчука31.03.24, 13:08 • 104011 переглядiв
Барро повідомив, що французьке агентство Viginum, відповідальне за боротьбу з іноземним цифровим втручанням, продовжило своє розслідування та виявило 31 нове доменне ім'я, створене в період з 20 по 26 березня, яке належить до мережі Portal Kombat.
Ця інформаційна мережа, за словами міністра, націлена на аудиторію майже всіх держав-членів Європейського Союзу.
Також, що в рамках міжнародного співробітництва між кількома службами безпеки, в тому числі чеською Службою інформаційної безпеки, Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело низку обшуків, затримань і допитів
Ці оперативні заходи викрили російську мережу, яка проводила дезінформаційну діяльність та інші операції впливу в рамках порталу під назвою "Голос Європи", метою діяльності якого було "послабити підтримку України та завдати шкоди іміджу ЄС
Нагадаємо
Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом запровадити санкції проти російських ЗМІ та осіб, відповідальних за поширення дезінформації та пропаганди в ЄС, як частину зусиль з протидії російському втручанню у майбутні вибори в ЄС.