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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

Киев  •  УНН

30 апреля 2024, 04:17  •  6862 просмотра

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Франция, Германия и Польша призвали удвоить усилия в борьбе с российской дезинформацией и вмешательством, разоблачив российскую сеть, которая проводит операции влияния на аудиторию ЕС с целью ослабить поддержку Украины.

Германия, Франция и Польша призвали удвоить усилия по борьбе против российской дезинформации. Об этом заявил французский министр-делегат по вопросам Европы Жан-Ноэль Барро на своей странице в X, передает УНН.

Детали

Барро, заместитель немецкого министра по европейским делам Анна Лурманн и польский министр по связям с ЕС Адам Шлапка сделали совместное заявление, как представители Веймарского треугольника. 

Российское вмешательство, война в Украине, поддержка демократии: перед лицом этих вызовов Европа должна быть амбициозной. Франция Германия и Польша объединились, чтобы их голос был услышан в ЕС  

- говорится в заметке французского министра. 

Также представители Веймарского треугольника также предложили внести этот вопрос в повестку дня Совета по общим вопросам 21 мая.

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Барро сообщил, что французское агентство Viginum, ответственное за борьбу с иностранным цифровым вмешательством, продолжило свое расследование и обнаружило 31 новое доменное имя, созданное в период с 20 по 26 марта, которое принадлежит к сети Portal Kombat.

Эта информационная сеть, по словам министра, нацелена на аудиторию почти всех государств-членов Европейского Союза.

Также, что в рамках международного сотрудничества между несколькими службами безопасности, в том числе чешской Службой информационной безопасности, Агентство внутренней безопасности Польши провело ряд обысков, задержаний и допросов

Эти оперативные мероприятия разоблачили российскую сеть, которая проводила дезинформационную деятельность и другие операции влияния в рамках портала под названием "Голос Европы", целью деятельности которого было "ослабить поддержку Украины и нанести ущерб имиджу ЕС

- заявили министры.

Напомним,

Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против российских СМИ и лиц, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды в ЕС, как часть усилий по противодействию российскому вмешательству в предстоящие выборы в ЕС.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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