Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

Германия, Франция и Польша призвали удвоить усилия по борьбе против российской дезинформации. Об этом заявил французский министр-делегат по вопросам Европы Жан-Ноэль Барро на своей странице в X, передает УНН.

Детали

Барро, заместитель немецкого министра по европейским делам Анна Лурманн и польский министр по связям с ЕС Адам Шлапка сделали совместное заявление, как представители Веймарского треугольника.

Российское вмешательство, война в Украине, поддержка демократии: перед лицом этих вызовов Европа должна быть амбициозной. Франция Германия и Польша объединились, чтобы их голос был услышан в ЕС - говорится в заметке французского министра.

Также представители Веймарского треугольника также предложили внести этот вопрос в повестку дня Совета по общим вопросам 21 мая.

Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука

Барро сообщил, что французское агентство Viginum, ответственное за борьбу с иностранным цифровым вмешательством, продолжило свое расследование и обнаружило 31 новое доменное имя, созданное в период с 20 по 26 марта, которое принадлежит к сети Portal Kombat.

Эта информационная сеть, по словам министра, нацелена на аудиторию почти всех государств-членов Европейского Союза.

Также, что в рамках международного сотрудничества между несколькими службами безопасности, в том числе чешской Службой информационной безопасности, Агентство внутренней безопасности Польши провело ряд обысков, задержаний и допросов

Эти оперативные мероприятия разоблачили российскую сеть, которая проводила дезинформационную деятельность и другие операции влияния в рамках портала под названием "Голос Европы", целью деятельности которого было "ослабить поддержку Украины и нанести ущерб имиджу ЕС - заявили министры.

Напомним,

Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против российских СМИ и лиц, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды в ЕС, как часть усилий по противодействию российскому вмешательству в предстоящие выборы в ЕС.