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У Тбілісі правляча партія Грузії зібрала людей на підтримку закону "про іноагентів". Президентка Зурабішвілі назвала мітинг "путінською акцією"

У Тбілісі правляча партія Грузії зібрала людей на підтримку закону "про іноагентів". Президентка Зурабішвілі назвала мітинг "путінською акцією"

Київ • УНН

 • 28071 перегляди

Правляча партія Грузії влаштувала мітинг у Тбілісі, щоб продемонструвати підтримку суперечливого закону про "іноземних агентів", тоді як президентка Грузії розкритикувала його як "акцію путіна", а опозиція стверджує, що державних службовців примушували до участі у мітингу.

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" зібрала у Тбілісі мітинг на підтримку законопроекту про іноагентів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала сьогоднішній мітинг "путінською акцією", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

"Вчора пройшов 15-й день масових стихійних протестів проти "російського закону" та за європейське майбутнє Грузії. Сьогодні "путінська" акція: держслужбовці "приїхали" до Тбілісі аплодувати рішенням правлячої партії. Справжня Грузія – вільна Грузія! Європейська Грузія!", — написала Зурабішвілі у соцмережі Х під відео з автобусами, на яких у Тбілісі звозять учасників акції з регіонів.

Додамо

У партії влади Грузії називають сьогоднішній захід "всенародними зборами". Головна мета – продемонструвати, що більшість суспільства підтримує закон про іноагентів та інші спірні ініціативи, які, за оцінками критиків, віддаляють країну від Європи.

Гасло мітингу: "З гідністю до Європи". Сцена оформлена плакатам із зображенням храму Самеба та написами "Батьківщина, мова, віра".

Багатьох учасників організовано привезли до столиці із регіонів. За даними опозиційних ЗМІ, держслужбовців змушували приєднуватись до акції.

"Грузинська мрія" обіцяла, що до мітингу приєднається щонайменше 100 тисяч людей. За даними фактчекерів, у вчорашній акції з вимогою відкликання законопроекту про іноагентів брали участь до 107 тисяч осіб. Усі вони прийшли за власним бажанням без додаткової мобілізації.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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