В Тбилиси правящая партия Грузии собрала людей в поддержку закона "об иноагентах". Президент Зурабишвили назвала митинг "путинской акцией"

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" собрала в Тбилиси митинг в поддержку законопроекта об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сегодняшний митинг "путинской акцией", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

"Вчера прошел 15-й день массовых стихийных протестов против "российского закона" и за европейское будущее Грузии. Сегодня "путинская" акция: госслужащие "приехали" в Тбилиси аплодировать решению правящей партии. Настоящая Грузия - свободная Грузия! Европейская Грузия!" - написала Зурабишвили в соцсети Х под видео с автобусами, на которых в Тбилиси свозят участников акции из регионов.

Добавим

В партии власти Грузии называют сегодняшнее мероприятие "всенародным собранием". Главная цель - продемонстрировать, что большинство общества поддерживает закон об иноагентах и другие спорные инициативы, которые, по оценкам критиков, отдаляют страну от Европы.

Лозунг митинга: "С достоинством в Европу". Сцена оформлена плакатами с изображением храма Самеба и надписями "Родина, язык, вера".

Многих участников организованно привезли в столицу из регионов. По данным оппозиционных СМИ, госслужащих заставляли присоединяться к акции.

"Грузинская мечта" обещала, что к митингу присоединится не менее 100 тысяч человек. По данным фактчекеров, во вчерашней акции с требованием отзыва законопроекта об иноагентах участвовали до 107 тысяч человек. Все они пришли по собственному желанию без дополнительной мобилизации.