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США відмовили у візі російському дипломату, який збирався на сесію Генасамблеї ООН

США відмовили у візі російському дипломату, який збирався на сесію Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 19599 перегляди

США не видали візу російському дипломату, який мав взяти участь у засіданні комітету Генеральної Асамблеї ООН. У рф назвали це порушенням зобов'язань як країни, що приймає штаб-квартиру ООН.

Сполучені Штати Америки не погодили візу російському дипломату, який мав поїхати на сесію комітету з інформації Генасамблеї ООН. Про це заявили у росЗМІ, передаж УНН.

Деталі 

Було зірвано участь у роботі 46-ї сесії Комітету з інформації ГА ООН представника російської делегації через невидачу йому візу, незважаючи на своєчасно подані документи.

- заявив перший заступник постійного представника рф при ООН дмитра полянського.

Довелось летіти іншим рейсом: Бразилія відмовилась заправляти літак лаврова22.02.24, 20:06 • 33645 переглядiв

У росії наголошують, що США нібито зловживають становищем країни, яка приймає штаб-квартиру ООН. російський дипломат назвав це "грубим порушенням зобов'язань".

Нагадаємо

Минулого року, главі мзс рф  сергію лаврову довелось летіти до Північної Македонії на зустріч ОБСЄ через Грецію оскільки, Болгарія закрила повітряний простір для його літака, через те що на борту перебувала прессекретар росії марія захарова. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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