Соединенные Штаты Америки не согласовали визу российскому дипломату, который должен был поехать на сессию комитета по информации Генассамблеи ООН. Об этом заявили в росСМИ, передает УНН.

Детали

Было сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы. - заявил первый заместитель постоянного представителя рф при оон дмитрия полянского.

Пришлось лететь другим рейсом: Бразилия отказалась заправлять самолет лаврова

В России отмечают, что США якобы злоупотребляют положением страны, которая принимает штаб-квартиру ООН. российский дипломат назвал это "грубым нарушением обязательств".

Напомним

В прошлом году, главе МИДа рф сергею лаврову пришлось лететь в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию поскольку, Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, так как на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова.