Польша решила закрыть генконсульство россии в Познани
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши отзывает согласие на работу российского генконсульства в Познани. Решение принято в ответ на «попытки диверсий» со стороны россии, детали которых не разглашаются.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отзовет согласие на работу российского генконсульства в Познани, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как отметил Сикорский, Польша отзовет свое согласие на функционирование консульства рф в Познани, указав на то, что он назвал «попытками диверсии» со стороны российской федерации.
Больше подробностей он не предоставил.
Впрочем написал в соцсети X, что в Польше были зафиксированы «попытки диверсий», на которые он «обязан отреагировать решительно».
Отзыв согласия на работу консульства означает, что сотрудников учреждения будут считать нежелательными лицами в Польше, передает телеканал TVP.
Представительница МИДа рф мария захарова заявила, что отзыв Польшей согласия на работу консульства россии в Познани является очередным враждебным шагом, на который будет «болезненный ответ».
Новый случай вербовки для диверсий в Европе со стороны рф21 октября 2024, 02:49 • 27918 просмотров