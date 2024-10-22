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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша решила закрыть генконсульство россии в Познани

Польша решила закрыть генконсульство россии в Познани

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 14:30  •  6115 просмотра

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Министр иностранных дел Польши отзывает согласие на работу российского генконсульства в Познани. Решение принято в ответ на «попытки диверсий» со стороны россии, детали которых не разглашаются.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отзовет согласие на работу российского генконсульства в Познани, пишет Reuters, передает УНН

Детали 

Как отметил Сикорский, Польша отзовет свое согласие на функционирование консульства рф в Познани, указав на то, что он назвал «попытками диверсии» со стороны российской федерации.

Больше подробностей он не предоставил. 

Впрочем написал в соцсети X, что в Польше были зафиксированы «попытки диверсий», на которые он «обязан отреагировать решительно».

Отзыв согласия на работу консульства означает, что сотрудников учреждения будут считать нежелательными лицами в Польше, передает телеканал TVP. 

Представительница МИДа рф мария захарова заявила, что отзыв Польшей согласия на работу консульства россии в Познани является очередным враждебным шагом, на который будет «болезненный ответ».

Новый случай вербовки для диверсий в Европе со стороны рф21 октября 2024, 02:49 • 27918 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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