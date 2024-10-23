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ЕС призывают создать разведывательный орган для противодействия внешним угрозам - Bloomberg

ЕС призывают создать разведывательный орган для противодействия внешним угрозам - Bloomberg

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 09:41  •  2730 просмотра

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Бывший президент Финляндии предлагает ЕС создать разведывательный орган для противостояния внешним угрозам. Цель - сбор информации об угрозах за пределами ЕС без дублирования работы национальных агентств.

Европейскому союзу необходимо создать разведывательный орган для противостояния внешним угрозам и реагирования на шпионаж в пределах собственных границ, пишет Bloomberg со ссылкой на проект доклада бывшего президента Финляндии Саули Ниинистьо. Ранее соответствующий документ поручила подготовить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН

В докладе отмечается, что, поскольку в ЕС нет собственной разведки, чиновники анализируют общедоступные источники и полученную от стран-участниц информацию, что ограничивает возможности выявления потенциальных угроз и реагирования на них. Как сообщили источники Bloomberg, целью нового органа станет сбор соответствующих сведений об угрозах, выходящих за пределы границ ЕС и направленных на блок в целом без дублирования работы национальных агентств. 

По словам собеседников агентства, бывший президент Финляндии предложит расширить полномочия Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза, включив в них сбор разведданных с помощью дипломатических представительств ЕС. В случае выявления потенциальных рисков он мог бы проводить контрразведывательные операции и оказывать поддержку политикам, отмечает Bloomberg.

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Также ожидается, что будет предложено установить ограничения для дипломатов из третьих стран, путешествующих в пределах ЕС, если они представляют угрозу с точки зрения проведения диверсионной или шпионской деятельности. 

Отмечается, что отчет является частью усилий блока по усилению готовности к обороне и безопасности на фоне растущих рисков, включая действия президента россии владимира путина в отношении восточных членов ЕС, потенциальные последствия конфликтов на Ближнем Востоке и беспокойство по поводу самоуверенности Китая.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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