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ЄС хоче створити запаси рідкісноземів - FT

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Європейський Союз планує створити надзвичайні запаси критично важливих мінералів, включаючи рідкісноземельні метали, та комплектів для ремонту кабелів. Це рішення ухвалено на тлі зростаючої стурбованості щодо вразливості ЄС до атак та гібридних загроз.

ЄС хоче створити запаси рідкісноземів - FT

Брюссель заявив, що створить екстрені запаси критично важливих мінералів, у тому числі рідкісноземельних металів, та комплектів для ремонту кабелів, на тлі того, як зростає стурбованість щодо вразливості ЄС до атак, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

"ЄС стикається з дедалі більш складним ландшафтом ризиків, що погіршується, відзначеним зростаючою геополітичною напруженістю, включаючи конфлікти, що посилюються наслідки зміни клімату, погіршення стану навколишнього середовища, гібридні і кіберзагрози", - заявила Європейська комісія в проекті документа, що викладає стратегію накопичення.

Держави-члени ЄС повинні координувати резервні поставки продовольства, ліків та навіть ядерного палива, заявив виконавчий орган ЄС.

Це також прискорить роботу над запасами на рівні ЄС таких предметів, як модулі для ремонту кабелів "для забезпечення швидкого відновлення після збоїв у роботі енергетичних або оптичних кабелів", і таких товарів, як рідкісноземельні метали та постійні магніти, які мають вирішальне значення для енергетичних та оборонних систем

- ідеться у публікації.

Декілька випадків потенційних диверсій на підводних кабелях зв'язку та газопроводах в останні роки викликали стурбованість з приводу вразливості критичної інфраструктури.

Стратегія є частиною ширшого прагнення ЄС підвищити безпеку та стабільність блоку з 27 країн. Минулого місяця генерал Карстен Бреєр, начальник штабу оборони Німеччини, попередив, що росія може атакувати державу-член ЄС у межах наступних чотирьох років.

У документі йдеться, що середовище з вищим рівнем ризику було зумовлене "збільшеною активністю хактивістів, кіберзлочинців і груп, що спонсоруються державою".

ЄС також більш сприйнятливий, ніж багато інших регіонів, до наслідків зміни клімату, оскільки потепління відбувається вдвічі швидше, ніж у середньому у світі. Лісові пожежі на Криті змусили 5000 людей евакуюватися з острова цього тижня.

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У звіті, замовленому ЄС у жовтні, колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що безпеку слід вважати "суспільним благом", і закликав до готовності до дій.

Щодо накопичення запасів, він сказав, що Брюссель має "визначити цілі для забезпечення мінімального рівня готовності в різних кризових ситуаціях, у тому числі у разі збройної агресії або масштабного порушення глобальних ланцюжків постачання".

У березні ЄС також рекомендував домогосподарствам запасати предмети першої необхідності, щоб пережити щонайменше 72 години кризи.

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Блок уже має парк пожежних літаків і гелікоптерів, літак медичної евакуації, а також таких предметів, як польові шпиталі та критично важливе медичне приладдя в 22 країнах ЄС у межах своїх зусиль із екстреного реагування на стихійні лиха.

Але Єврокомісія заявила, що створить "мережу накопичення запасів" для покращення координації між країнами ЄС. Було "обмежене загальне розуміння того, які основні товари необхідні для готовності до кризи на тлі ландшафту ризиків, що швидко змінюється", ідеться в документі.

Вона також почне складати списки основних товарів, що регулярно оновлюються, адаптовані до кожного регіону і типу кризи. Держави-члени ЄС повинні краще стимулювати приватний сектор, щоб допомогти з накопиченням запасів, наприклад, за допомогою податкових пільг, ідеться у документі.

Блок також має працювати з союзниками щодо "спільного складування" та краще координувати управління ресурсами та інфраструктурою подвійного призначення з НАТО.

Необхідність інвестицій у критично важливі запаси також буде розглянута у пропозиціях щодо нового багаторічного бюджету, які мають бути представлені наприкінці цього місяця.

Проект документа має бути опублікований наступного тижня та може змінитися до його подання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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