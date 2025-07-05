ЕС хочет создать запасы редкоземов - FT

Брюссель заявил, что создаст экстренные запасы критически важных минералов, в том числе редкоземельных металлов, и комплектов для ремонта кабелей, на фоне растущей обеспокоенности уязвимостью ЕС к атакам, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

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"ЕС сталкивается с все более сложным ландшафтом рисков, ухудшающимся, отмеченным растущей геополитической напряженностью, включая конфликты, усиливающиеся последствия изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, гибридные и киберугрозы", - заявила Европейская комиссия в проекте документа, излагающего стратегию накопления.

Государства-члены ЕС должны координировать резервные поставки продовольствия, лекарств и даже ядерного топлива, заявил исполнительный орган ЕС.

Это также ускорит работу над запасами на уровне ЕС таких предметов, как модули для ремонта кабелей "для обеспечения быстрого восстановления после сбоев в работе энергетических или оптических кабелей", и таких товаров, как редкоземельные металлы и постоянные магниты, которые имеют решающее значение для энергетических и оборонных систем - говорится в публикации.

Несколько случаев потенциальных диверсий на подводных кабелях связи и газопроводах в последние годы вызвали обеспокоенность по поводу уязвимости критической инфраструктуры.

Стратегия является частью более широкого стремления ЕС повысить безопасность и стабильность блока из 27 стран. В прошлом месяце генерал Карстен Бреер, начальник штаба обороны Германии, предупредил, что россия может атаковать государство-член ЕС в течение следующих четырех лет.

В документе говорится, что среда с более высоким уровнем риска была обусловлена "увеличенной активностью хактивистов, киберпреступников и групп, спонсируемых государством".

ЕС также более восприимчив, чем многие другие регионы, к последствиям изменения климата, поскольку потепление происходит вдвое быстрее, чем в среднем в мире. Лесные пожары на Крите заставили 5000 человек эвакуироваться с острова на этой неделе.

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В отчете, заказанном ЕС в октябре, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что безопасность следует считать "общественным благом", и призвал к готовности к действиям.

Относительно накопления запасов, он сказал, что Брюссель должен "определить цели для обеспечения минимального уровня готовности в различных кризисных ситуациях, в том числе в случае вооруженной агрессии или масштабного нарушения глобальных цепочек поставок".

В марте ЕС также рекомендовал домохозяйствам запасать предметы первой необходимости, чтобы пережить по меньшей мере 72 часа кризиса.

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Блок уже имеет парк пожарных самолетов и вертолетов, самолет медицинской эвакуации, а также такие предметы, как полевые госпитали и критически важное медицинское оборудование в 22 странах ЕС в рамках своих усилий по экстренному реагированию на стихийные бедствия.

Но Еврокомиссия заявила, что создаст "сеть накопления запасов" для улучшения координации между странами ЕС. Было "ограниченное общее понимание того, какие основные товары необходимы для готовности к кризису на фоне быстро меняющегося ландшафта рисков", говорится в документе.

Она также начнет составлять регулярно обновляемые списки основных товаров, адаптированные к каждому региону и типу кризиса. Государства-члены ЕС должны лучше стимулировать частный сектор, чтобы помочь с накоплением запасов, например, с помощью налоговых льгот, говорится в документе.

Блок также должен работать с союзниками по "совместному складированию" и лучше координировать управление ресурсами и инфраструктурой двойного назначения с НАТО.

Необходимость инвестиций в критически важные запасы также будет рассмотрена в предложениях по новому многолетнему бюджету, которые должны быть представлены в конце этого месяца.

Проект документа должен быть опубликован на следующей неделе и может измениться до его представления.

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