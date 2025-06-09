Автопроизводители в "полной панике" из-за ситуации на рынке редкоземельных металлов
Киев • УНН
Автопроизводители столкнулись с перебоями поставок магнитов из-за ограничений экспорта из Китая. Заводы могут остановиться в июле, компании ищут альтернативные источники и технологии.
Мировые автопроизводители сталкиваются с критическими вызовами из-за перебоев в поставках редкоземельных магнитов, ключевых для производства электродвигателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам генерального директора компании Magnosphere из Тройсдорфа (Германия) Фрэнка Экарда, в последние недели он получил поток звонков.
Раздраженные автопроизводители и поставщики запчастей отчаянно ищут альтернативные источники магнитов, которых не хватает из-за ограничения экспорта Китая
Некоторые говорили Экарду, что их заводы могут простаивать до середины июля без резервных поставок магнитов.
Вся автомобильная промышленность в полной панике. Они готовы заплатить любую цену
Причиной такой реакции стали новые ограничения экспорта редкоземельных магнитов из Китая, что существенно усложнило работу автопроизводителей по всему миру.
Контроль экспорта из Китая создает дополнительные административные препятствия. Мы работаем над этим, но проблемы остаются – сообщила финансовый директор Ford Motor Company Шерри Хаус.
На фоне этих событий компании принимают срочные меры – от поиска новых поставщиков до инвестирования в альтернативные технологии, чтобы уменьшить зависимость от китайского рынка.
Напомним
Решение Китая в апреле приостановить экспорт широкого спектра критически важных минералов и магнитов перевернуло цепи поставок, что являются ключевыми для автопроизводителей, производителей аэрокосмической продукции, полупроводниковых компаний и военных подрядчиков во всем мире.
Этот шаг подчеркивает доминирование Китая в критически важной минеральной промышленности и рассматривается Китаем как рычаг влияния в его продолжающейся торговой войне с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал УНН, ведущие торговые представители от США и Китая планируют провести новые переговоры в Лондоне. Это дает надежду на то, что две крупнейшие экономики мира смогут разрядить напряженность относительно доминирования Китая в отрасли редкоземельных минералов
Дополнительно
Редкоземельные металлы, в частности неодим и празеодим, критически важны для производства постоянных магнитов, используемых в электродвигателях. Эти материалы обеспечивают компактность, мощность и эффективность моторов в большинстве современных электромобилей, что делает их незаменимыми в производственных цепях автоиндустрии.
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