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США и Китай возобновят торговые переговоры с упором на экспорт редкоземельных металлов

Киев • УНН

 • 804 просмотра

США и Китай планируют переговоры в Лондоне 9 июня по экспорту редкоземельных минералов. Трамп заявил, что Китай возобновит поставки минералов и магнитов в США.

США и Китай возобновят торговые переговоры с упором на экспорт редкоземельных металлов

Ведущие торговые представители из США и Китая планируют провести новые переговоры в Лондоне в понедельник, 09 июня. Это дает надежду на то, что две крупнейшие экономики мира смогут разрядить напряженность относительно доминирования Китая в области редкоземельных минералов, передает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

По данным издания, в Лондоне министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США Джеймисон Грир встретятся с китайской делегацией во главе с вице-премьером Хэ Лифеном.

Накануне Китай заявил, что одобрил несколько заявок на экспорт редкоземельных металлов, не уточнил, о каких странах или отростках идет речь. Это произошло после того, как Трамп заявил в пятницу, 06 июня, что председатель КНР Си Циньпин согласился возобновить поставки минералов и магнитов с использованием этих материалов.

Мы хотим, чтобы редкоземельные элементы, магниты, которые имеют решающее значение для мобильных телефонов и всего прочего, действовали так же, как и до начала апреля, и мы не хотим, чтобы какие-либо технические детали это замедлили

- заявил во вторник в программе CBS Face the Nation Кевин Хассетт, председатель Национального совета в Белом доме.

Отмечается, что обе стороны обвинили друг друга в отказе от соглашения в Женеве в мае этого года, где они пытались начать сворачивать свою торговую войну. Отношения пошли на спад после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом, что усилило неопределенность для компаний и инвесторов.

Как пишет издание, отсрочка Трампа по пошлинам США на китайские товары истекает в августе, если он не решит ее продлить. Белый дом заявил, что если соглашение не будет достигнуто, Трамп планирует восстановить ставки пошлин до уровней, которые он впервые объявил в апреле, или более низких значений, которые превышают текущий базовый уровень в 10%.

В настоящее время США и Китай "просто хотят вернуться к тому, что было в Швейцарии, заключив еще несколько соглашений на бумаге, чтобы действительно понять, что будет лицензироваться, что будет разрешено, а что нет", - сказал Джош Липски, председатель отдела международной экономики Атлантического совета.

Напомним

Президент Китая согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. Это может уменьшить напряженность в торговых отношениях между странами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что встреча американских представителей с китайской делегацией по торговой сделке состоится 9 июня в Лондоне. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Скотт Бессент
Женева
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Хэ Лифенг
Си Цзиньпин
Китай
Лондон
Tesla
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