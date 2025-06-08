США та Китай відновлять торгові переговори з упором на експорт рідкісноземельних металів

$41.470.00
47.380.00
ukenru
США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський
8 червня, 14:44 • 16058 перегляди

США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський

7 червня, 15:01 • 65677 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 119137 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 69715 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 90249 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 83988 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 55907 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 182516 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 114826 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 173983 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
72%
746мм
Популярнi новини

Волонтерка висловилася про мобілізацію жінок та 18-річних: ще немає потреби, але мають готуватися

8 червня, 11:45 • 7158 перегляди

В Україну йде прохолода: спека спаде до +19+24 градусів - синоптик

8 червня, 12:17 • 14286 перегляди

Буданов заявив про інформаційний тиск на Україну й спроби рф диктувати параметри обміну

8 червня, 12:25 • 8048 перегляди

Ймовірне утримання у підвалі ТЦК ветерана Замрія: Офіс Омбудсмана скерував звернення до військової прокуратури

8 червня, 13:05 • 5428 перегляди

У Києві злива з градом наробила лиха: подробиці

18:09 • 12123 перегляди
Публікації

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 27912 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 182516 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 169601 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 166684 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 211396 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 81826 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 105787 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 173983 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 148931 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 188615 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

США та Китай відновлять торгові переговори з упором на експорт рідкісноземельних металів

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

США та Китай планують переговори в Лондоні 9 червня щодо експорту рідкоземельних мінералів. Трамп заявив, що Китай відновить постачання мінералів та магнітів до США.

США та Китай відновлять торгові переговори з упором на експорт рідкісноземельних металів

Провідні торговельні представники від США та Китаю планують провести нові переговори в Лондоні в понеділок, 09 червня. Це дає надію на те, що дві найбільші економіки світу зможуть розрядити напруженість щодо домінування Китаю в галузі рідкісноземельних мінералів, передає УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

За даними вижання, у Лондоні міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік і торговий представник США Джеймісон Грір зустрінуться з китайською делегацією на чолі з віце-прем'єром Хе Ліфеном.

Напередодні Китай заявив, що схвалив кілька заявок на експорт рідкоземельних металів, не уточнив, про яких країнах або відростках іде річ. Це сталося після того, як Трамп заявив у п'ятницю, 06 червня, що голова КНР Сі Циньпін погодився відновити поставки мінералів і магнітів з використанням цих матеріалів.

Ми хочемо, щоб редкоземельні елементи, магніти, які мають вирішальне значення для мобільних телефонів і всього іншого, діяли так само, як і до початку квітня, і ми не хочемо, щоб які-небудь технічні деталі це сповільнювали

- заявив у вівторок у програмі CBS Face the Nation Кевін Хассетт, голова Національної ради у Білому домі.

Зазначається, що обидві сторони звинуватили один одного у відмові від угоди у Женеві у травні цього року, де вони намагалися почати згортати свою торгову війну. Відносини пішли на спад після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому, що посилило невизначеність для компаній та інвесторів.

Як пише видання, відстрочка Трампа з мита США на китайські товари спливає у серпні, якщо він не вирішить її продовжити. Білий дім заявив, що якщо угоди не буде досягнуто, Трамп планує відновити ставки мит до рівнів, які він вперше оголосив у квітні, або нижчих значень, які перевищують поточний базовий рівень у 10%.

Наразі США та Китай "просто хочуть повернутися до того, що було у Швейцарії, уклавши ще кілька угод на папері, щоб насправді зрозуміти, що ліцензуватиметься, що буде дозволено, а що ні", - сказав Джош Ліпскі, голова відділу міжнародної економіки Атлантичної ради.

Нагадаємо

Президент Китаю погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів та магнітів до США. Це може зменшити напруженість у торговельних відносинах між країнами.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що зустріч американських представників з китайською делегацією щодо торгівельної угоди відбудеться 9 червня в Лондоні. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Скотт Бессент
Geneva
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Хе Ліфенг
Сі Цзіньпін
Китайська Народна Республіка
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9