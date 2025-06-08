США та Китай відновлять торгові переговори з упором на експорт рідкісноземельних металів

Провідні торговельні представники від США та Китаю планують провести нові переговори в Лондоні в понеділок, 09 червня. Це дає надію на те, що дві найбільші економіки світу зможуть розрядити напруженість щодо домінування Китаю в галузі рідкісноземельних мінералів, передає УНН з посиланням на видання Bloomberg.

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За даними вижання, у Лондоні міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік і торговий представник США Джеймісон Грір зустрінуться з китайською делегацією на чолі з віце-прем'єром Хе Ліфеном.

Напередодні Китай заявив, що схвалив кілька заявок на експорт рідкоземельних металів, не уточнив, про яких країнах або відростках іде річ. Це сталося після того, як Трамп заявив у п'ятницю, 06 червня, що голова КНР Сі Циньпін погодився відновити поставки мінералів і магнітів з використанням цих матеріалів.

Ми хочемо, щоб редкоземельні елементи, магніти, які мають вирішальне значення для мобільних телефонів і всього іншого, діяли так само, як і до початку квітня, і ми не хочемо, щоб які-небудь технічні деталі це сповільнювали - заявив у вівторок у програмі CBS Face the Nation Кевін Хассетт, голова Національної ради у Білому домі.

Зазначається, що обидві сторони звинуватили один одного у відмові від угоди у Женеві у травні цього року, де вони намагалися почати згортати свою торгову війну. Відносини пішли на спад після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому, що посилило невизначеність для компаній та інвесторів.

Як пише видання, відстрочка Трампа з мита США на китайські товари спливає у серпні, якщо він не вирішить її продовжити. Білий дім заявив, що якщо угоди не буде досягнуто, Трамп планує відновити ставки мит до рівнів, які він вперше оголосив у квітні, або нижчих значень, які перевищують поточний базовий рівень у 10%.

Наразі США та Китай "просто хочуть повернутися до того, що було у Швейцарії, уклавши ще кілька угод на папері, щоб насправді зрозуміти, що ліцензуватиметься, що буде дозволено, а що ні", - сказав Джош Ліпскі, голова відділу міжнародної економіки Атлантичної ради.

Нагадаємо

Президент Китаю погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів та магнітів до США. Це може зменшити напруженість у торговельних відносинах між країнами.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що зустріч американських представників з китайською делегацією щодо торгівельної угоди відбудеться 9 червня в Лондоні.