Автовиробники у "повній паніці" через ситуацію на ринку рідкісноземельних металів
Київ • УНН
Автовиробники зіткнулися з перебоями постачання магнітів через обмеження експорту з Китаю. Заводи можуть зупинитися в липні, компанії шукають альтернативні джерела та технології.
Світові автовиробники стикаються з критичними викликами через перебої у постачанні рідкісноземельних магнітів, ключових для виробництва електродвигунів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За словами генерального директора компанії Magnosphere з Тройсдорфа (Німеччина) Френка Екарда, останніми тижнями він отримав потік дзвінків.
Роздратовані автовиробники та постачальники запчастин відчайдушно шукають альтернативні джерела магнітів, яких бракує через обмеження експорту Китаю
Дехто казав Екарду, що їхні заводи можуть простоювати до середини липня без резервних поставок магнітів.
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Причиною такої реакції стали нові обмеження експорту рідкісноземельних магнітів з Китаю, що суттєво ускладнило роботу автовиробників по всьому світу.
Контроль експорту з Китаю створює додаткові адміністративні перешкоди. Ми працюємо над цим, але проблеми залишаються – повідомила фінансова директорка Ford Motor Company Шеррі Хаус.
На тлі цих подій компанії вживають термінових заходів – від пошуку нових постачальників до інвестування в альтернативні технології, щоб зменшити залежність від китайського ринку.
Нагадаємо
Рішення Китаю у квітні призупинити експорт широкого спектру критично важливих мінералів та магнітів перевернуло ланцюги поставок, що є ключовими для автовиробників, виробників аерокосмічної продукції, напівпровідникових компаній та військових підрядників у всьому світі.
Цей крок підкреслює домінування Китаю в критично важливій мінеральній промисловості та розглядається Китаєм як важіль впливу в його триваючій торговельній війні з президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомляв УНН, провідні торгівельні представники від США та Китаю планують провести нові переговори в Лондоні. Це дає надію на те, що дві найбільші економіки світу зможуть розрядити напруженість щодо домінування Китаю в галузі рідкісноземельних мінералів
Додатково
Рідкісноземельні метали, зокрема неодим і празеодим, є критично важливими для виробництва постійних магнітів, що використовуються в електродвигунах. Ці матеріали забезпечують компактність, потужність і ефективність моторів у більшості сучасних електромобілів, що робить їх незамінними у виробничих ланцюгах автоіндустрії.
США та Китай відновлять торгові переговори з упором на експорт рідкісноземельних металів 08.06.25, 22:50 • 3966 переглядiв