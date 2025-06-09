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Автовиробники у "повній паніці" через ситуацію на ринку рідкісноземельних металів

Київ • УНН

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Автовиробники зіткнулися з перебоями постачання магнітів через обмеження експорту з Китаю. Заводи можуть зупинитися в липні, компанії шукають альтернативні джерела та технології.

Автовиробники у "повній паніці" через ситуацію на ринку рідкісноземельних металів

Світові автовиробники стикаються з критичними викликами через перебої у постачанні рідкісноземельних магнітів, ключових для виробництва електродвигунів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами генерального директора компанії Magnosphere з Тройсдорфа (Німеччина) Френка Екарда, останніми тижнями він отримав потік дзвінків.

Роздратовані автовиробники та постачальники запчастин відчайдушно шукають альтернативні джерела магнітів, яких бракує через обмеження експорту Китаю

– пише Reuters.

Дехто казав Екарду, що їхні заводи можуть простоювати до середини липня без резервних поставок магнітів.

Вся автомобільна промисловість у повній паніці. Вони готові заплатити будь-яку ціну

– сказав генеральний директор Magnosphere.

Причиною такої реакції стали нові обмеження експорту рідкісноземельних магнітів з Китаю, що суттєво ускладнило роботу автовиробників по всьому світу.

Контроль експорту з Китаю створює додаткові адміністративні перешкоди. Ми працюємо над цим, але проблеми залишаються – повідомила фінансова директорка Ford Motor Company Шеррі Хаус.

На тлі цих подій компанії вживають термінових заходів – від пошуку нових постачальників до інвестування в альтернативні технології, щоб зменшити залежність від китайського ринку.

Нагадаємо

Рішення Китаю у квітні призупинити експорт широкого спектру критично важливих мінералів та магнітів перевернуло ланцюги поставок, що є ключовими для автовиробників, виробників аерокосмічної продукції, напівпровідникових компаній та військових підрядників у всьому світі.

Цей крок підкреслює домінування Китаю в критично важливій мінеральній промисловості та розглядається Китаєм як важіль впливу в його триваючій торговельній війні з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляв УНН, провідні торгівельні представники від США та Китаю планують провести нові переговори в Лондоні. Це дає надію на те, що дві найбільші економіки світу зможуть розрядити напруженість щодо домінування Китаю в галузі рідкісноземельних мінералів

Додатково

Рідкісноземельні метали, зокрема неодим і празеодим, є критично важливими для виробництва постійних магнітів, що використовуються в електродвигунах. Ці матеріали забезпечують компактність, потужність і ефективність моторів у більшості сучасних електромобілів, що робить їх незамінними у виробничих ланцюгах автоіндустрії.

США та Китай відновлять торгові переговори з упором на експорт рідкісноземельних металів 08.06.25, 22:50 • 3966 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ЕкономікаНовини Світу
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