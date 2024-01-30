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Зеленський подякував Президенту Фінляндії Нііністьо за підтримку України, включаючи оборонну допомогу та адвокацію євроатлантичної інтеграції

Зеленський подякував Президенту Фінляндії Нііністьо за підтримку України, включаючи оборонну допомогу та адвокацію євроатлантичної інтеграції

Київ • УНН

 • 27393 перегляди

Зеленський подякував Президенту Фінляндії Саулі Нііністьо за його особисту підтримку України, включаючи оборонну допомогу та адвокацію інтеграції України до євроатлантичних організацій.

Президент України  Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Зокрема Зеленський подякував Саулі за його особистий внесок у підтримку України.  Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у телеграм, передає УНН.

Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, щоб подякувати за його особистий внесок у підтримку його країною України. Це і два десятки оборонних пакетів, і потужний голос Фінляндії за євроатлантичну інтеграцію України та за консолідацію міжнародної підтримки, зокрема серед країн Глобального Півдня.

– відзначив Зеленський.

Деталі

Президент України висловив надію на плідну співпрацю з наступним Президентом Фінляндії.

У цих перемовинах чинні очільники двох держав також обговорили ситуацію на полі бою України, й поточні безпекові виклики. А також торкнулись питання підготовки до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Фінляндія розробила законопроект, щоб запобігти експорту компонентів боєприпасів до рф19.01.24, 13:54 • 27614 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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