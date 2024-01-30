Зеленський подякував Президенту Фінляндії Нііністьо за підтримку України, включаючи оборонну допомогу та адвокацію євроатлантичної інтеграції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Зокрема Зеленський подякував Саулі за його особистий внесок у підтримку України. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у телеграм, передає УНН.

Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, щоб подякувати за його особистий внесок у підтримку його країною України. Це і два десятки оборонних пакетів, і потужний голос Фінляндії за євроатлантичну інтеграцію України та за консолідацію міжнародної підтримки, зокрема серед країн Глобального Півдня. – відзначив Зеленський.

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Президент України висловив надію на плідну співпрацю з наступним Президентом Фінляндії.

У цих перемовинах чинні очільники двох держав також обговорили ситуацію на полі бою України, й поточні безпекові виклики. А також торкнулись питання підготовки до Глобального саміту миру у Швейцарії.

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