Фінляндія розробила законопроект, щоб запобігти експорту компонентів боєприпасів до рф
Київ • УНН
Фінляндія розробила законопроект для запобігання експорту компонентів боєприпасів до росії, що є частиною зусиль, спрямованих на виконання санкцій ЄС.
Щоб завадити рф обходити санкції та імпортувати комплектуючі для боєприпасів, Фінляндія розробила новий законопроект. Про це повідомило МВС Фвнляндії, передає УНН.
Міністерство внутрішніх справ розробило законодавчий проект щодо підготовки норми про обов’язковість отримання дозволу на експорт боєприпасів. Намір, згідно з рішенням ЄС про санкції, полягає в тому, щоб запобігти, зокрема, експорту компонентів картриджів до росії,
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Щоб забезпечити виконання санкційного рішення ЄС і таким чином запобігти експорту комплектуючих до росії, Фінляндія розробила новий законопроект.
В його рамках готується нормативно-правова база, згідно з якою експорт комплектуючих потребуватиме ліцензії.
Також будуть розглянуті вимоги для дозволів на обладнання, подібне для боєприпасів, і підготовлені необхідні положення.Термін виконання проекту – до 31 грудня 2024 року.
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