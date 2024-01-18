Не дозволяти рф обходити санкції буквально означає блокувати терор – Зеленський

Обходячи санкції рф отримує іноземні компоненти для того, щоб атакувати Україну. Тому завадити росії ухилятися від них це буквально те саме, що не дозволяти їй вчиняти терор. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення передає УНН.

Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку росії. Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети - сказав Зеленський.

"Блокувати шляхи обходу росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі",- зауважив він.

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Зеленський повідомив, що в усіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном. Чимало з них виготовлені зокрема компаніями з вільного світу.

Тож сьогодні керівник служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненк виступив з відповідною доповіддю, щоб закликати партнерів забезпечити повну дію санкцій проти росії.

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