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Не дозволяти рф обходити санкції буквально означає блокувати терор – Зеленський

Не дозволяти рф обходити санкції буквально означає блокувати терор – Зеленський

Київ • УНН

 • 41659 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликав до більш ефективних дій, щоб не дати росії обійти санкції. Він заявив, що всі російські ракети містять багато критично важливих компонентів іноземного виробництва.

Обходячи санкції рф отримує іноземні компоненти для того, щоб атакувати Україну. Тому завадити росії ухилятися від них це буквально те саме, що не дозволяти їй вчиняти терор. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення передає УНН.

Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку росії. Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети 

- сказав Зеленський.

"Блокувати шляхи обходу росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі",- зауважив він.

Деталі

Зеленський повідомив, що в усіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном. Чимало з них виготовлені зокрема компаніями з вільного світу.

Тож сьогодні керівник служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненк виступив з відповідною доповіддю, щоб закликати партнерів забезпечити повну дію санкцій проти росії.

США запровадили санкції проти компанії з ОАЕ за перевезення російської нафти 18.01.24, 18:31 • 25699 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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