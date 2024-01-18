Не позволять рф обходить санкции буквально означает блокировать террор - Зеленский

Обходя санкции рф получает иностранные компоненты для того, чтобы атаковать Украину. Поэтому помешать россии уклоняться от них это буквально то же самое, что не позволять ей совершать террор. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

Все наши дипломатические представители должны активизироваться, чтобы и партнеры реагировали активнее на каждый случай обхода санкций со стороны россии. Это не просто абстрактный вопрос - это о том, как государство-террорист производит оружие, в частности ракеты - сказал Зеленский.

"Блокировать пути обхода россией санкций - это буквально блокировать террор. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают, и каждому и каждой в мире, кто помогает нам в соответствующей работе",- отметил он.

Детали

Зеленский сообщил, что во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, произведенных за рубежом. Многие из них изготовлены в том числе компаниями из свободного мира.

Поэтому сегодня руководитель службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко выступил с соответствующим докладом, чтобы призвать партнеров обеспечить полное действие санкций против россии.

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