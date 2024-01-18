Не позволять рф обходить санкции буквально означает блокировать террор - Зеленский

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  77615 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
  •  108507 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
  •  115152 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
  •  117490 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  130697 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  141206 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  135127 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  134114 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  132493 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153282 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Не позволять рф обходить санкции буквально означает блокировать террор - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к более эффективным действиям, чтобы не дать россии обойти санкции. Он заявил, что все российские ракеты содержат много критически важных компонентов иностранного производства.

Политика •   •  5061 просмотра
Не позволять рф обходить санкции буквально означает блокировать террор - Зеленский

В НАТО не исключают, что рф получит ракеты от Ирана

Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, предположил, что россия может получить ракеты из Ирана. Конкретных доказательств такой передачи пока нет.

Война •   •  9544 просмотра
В НАТО не исключают, что рф получит ракеты от Ирана

Украина и Канада обсудили использование замороженных российских активов

Министр иностранных дел Украины Николай Кулеба и вице-премьер-министр Канады обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине. Кулеба призвал G7 и ЕС к быстрым коллективным действиям.

Война •   •  10926 просмотра
Украина и Канада обсудили использование замороженных российских активов

Украина хочет устроить телемост Зеленского и Си Цзиньпина, чтобы они обсудили проведение мирного саммита

Украина стремится организовать телефонный разговор между президентами Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить саммит по мирной формуле. Это происходит на фоне постоянных усилий Украины, направленных на вывод российских войск с ее территории.

Война •   •  11992 просмотра
Украина хочет устроить телемост Зеленского и Си Цзиньпина, чтобы они обсудили проведение мирного саммита

Байден считает, что подавляющее большинство Конгресса США поддерживает помощь Украине - Вloomberg

Президент США Джо Байден заявил, что большинство в Конгрессе поддерживает предоставление помощи Украине, предупредив, что любое блокирование этой помощи может привести к катастрофе.

Политика •   •  9665 просмотра
Байден считает, что подавляющее большинство Конгресса США поддерживает помощь Украине - Вloomberg

В центре Киева произошло ДТП: движение в направлении Европейской площади затруднено

ДТП на перекрестке улиц Крещатик - Михайловская в Киеве вызвало осложнение движения транспорта в направлении Европейской площади.

Криминал и ЧП •   •  9412 просмотра
В центре Киева произошло ДТП: движение в направлении Европейской площади затруднено

Кулеба уверен, что США продолжит помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит изменений в поддержке Украины со стороны США при администрации Байдена.

Политика •   •  10381 просмотра
Кулеба уверен, что США продолжит помощь Украине

Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией

По сообщениям, российская армия атаковала Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники и артиллерию. Хотя было повреждено имущество, сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  15965 просмотра
Днепропетровщина: россияне атаковали регион ударными-дронами и тяжелой артиллерией

В Одесской области предупредили экотеракт: Кипер рассказал детали операции

СБУ задержала агента фсб, который готовил экологический теракт в Одесской области. Главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в частности склады и хранилища с пестицидами.

Война •   •  17635 просмотра
В Одесской области предупредили экотеракт: Кипер рассказал детали операции

Посол Украины и заместитель министра инфраструктуры Польши обсудили разблокирование границы

Посол Украины в Варшаве встретился с новым заместителем министра инфраструктуры Польши, чтобы обсудить дальнейшее разблокирование украинско-польской границы.

Политика •   •  14158 просмотра
Посол Украины и заместитель министра инфраструктуры Польши обсудили разблокирование границы