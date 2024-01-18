США ввели санкции против компании из ОАЭ за перевозку российской нефти

Вашингтон ввел санкции против из Объединенных Арабских Эмиратов, которая перевозила российскую нефть по ценам, выше лимитов, установленных международной коалицией. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Сегодня OFAC вводит первые в 2024 году санкции для соблюдения лимита цен на нефть, направленные против судоходной компании, связанной с нарушениями по ограничению цен - говорится в заявлении Минфина США.

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Речь идет о санкциях против судоходной компании Hennesea, которая была создана в конце 2022 года и незадолго до вступления "потолка цены" в силу приобрела старые танкеры.

Они неоднократно заходили в порты рфи перевозили российскую нефть и нефтепродукты.

Компания из ОАЭ, как установил американский Минфин, является конечным владельцем 18 судов, которые перевозили российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Они все также попали под последние санкции.

Санкции предусматривают блокирование любых активов компании, которые находятся в США. Кроме того, заблокированы все транзакции американских граждан, или которые были осуществлены на территории США, в отношении этой компании.

Дополнение

В ведомстве напомнили, что в декабре 2022 года Запад установил верхний предел цены на морской экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Санкции также запрещают западным компаниям предоставлять услуги по перевозке нефти из РФ по выше "потолка" цене.

Ограничение заставило Россию переориентировать продажу нефти на гораздо более отдаленные страны, такие как Китай и Индия, а также инвестировать в "теневые флоты" из изношенных танкеров, которые официально не отслеживаются.

Напомним,

После новых санкций США против России китайские государственные банки усиливают ограничения на финансирование российских клиентов, в частности прекращают предоставлять любые финансовые услуги российским военным.

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