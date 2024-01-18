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Компании рф покидают Кипр из-за санкций

Компании рф покидают Кипр из-за санкций

Киев • УНН

 • 26030 просмотра

российские компании покидают Кипр из-за санкций и переезжают в специальные административные регионы в РФ или в другие страны, такие как Казахстан.

Все больше российских компаний меняют кипрскую юрисдикцию из-за расширяющихся санкций. Фирмы переводятся в специальные административные районы рф с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан. Об этом сообщает Радио Свобода пишет УНН.

Детали

С Кипра, который долгое время был главной офшорной "копилкой" денег российского бизнеса, ушли или планируют уйти по меньшей мере десять крупных российских компаний. Среди них - TCS Group (головная компания Тинькофф-банка), маркетплейс Ozon, ритейлер Fix Price и United Medical Group (холдинговая компания Европейского медицинского центра).

Некоторые выбирают для перерегистрации Казахстан, ОАЭ и другие страны, которые не включены российскими властями в список "недружественных". Другие переезжают в специальный административный район (САР) россии в калининградской области, который и создан "для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций".

Отмечается, что основная причина выхода компаний - постоянное расширение санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Санкции затрудняют проведение транзакций между дочерними компаниями и материнскими холдингами. Дополнительно влияют и контрсанкции со стороны России, которые ограничивают, например, выплату дивидендов.

Дополнение

Что касается именно Кипра, то еще весной 2023 года здесь начали расследование российского присутствия, открыв 29 дел против фирм и лиц, которые помогали российским бизнесменам избегать санкций. С декабря в расследовании помогают агенты ФБР США.

Напомним,

После новых санкций США против россии китайские государственные банки усиливают ограничения на финансирование российских клиентов, в частности прекращают предоставлять любые финансовые услуги российским военным.

США ввели новые санкции против минобороны рф11.01.24, 20:02 • 29447 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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