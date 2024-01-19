Финляндия разработала законопроект, чтобы предотвратить экспорт компонентов боеприпасов в рф

Чтобы помешать рф обходить санкции и импортировать комплектующие для боеприпасов, Финляндия разработала новый законопроект. Об этом сообщило МВД Фвнляндии, передает УНН.

Министерство внутренних дел разработало законодательный проект по подготовке нормы об обязательности получения разрешения на экспорт боеприпасов. Намерение, согласно решению ЕС о санкциях, заключается в том, чтобы предотвратить, в частности, экспорт компонентов картриджей в Россию, - говорится в сообщении.

Детали

Чтобы обеспечить выполнение санкционного решения ЕС и таким образом предотвратить экспорт комплектующих в Россию, Финляндия разработала новый законопроект.

В его рамках готовится нормативно-правовая база, согласно которой экспорт комплектующих потребует лицензии.

Также будут рассмотрены требования для разрешений на оборудование, подобное для боеприпасов, и подготовлены необходимые положения.Срок выполнения проекта - до 31 декабря 2024 года.

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