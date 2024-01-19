Финляндия разработала законопроект, чтобы предотвратить экспорт компонентов боеприпасов в рф

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 января  •  136107 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  154393 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  152727 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  151812 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  160245 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  155746 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  143631 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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Новости по теме

Финляндия разработала законопроект, чтобы предотвратить экспорт компонентов боеприпасов в рф

Финляндия разработала законопроект для предотвращения экспорта компонентов боеприпасов в россию, что является частью усилий, направленных на выполнение санкций ЕС.

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Финляндия разработала законопроект, чтобы предотвратить экспорт компонентов боеприпасов в рф

Швейцарские исследователи обнаружили закономерность в крови больных Long Covid: открытие может произвести революцию в диагностике и лечении

У пациентов, страдающих "длительным ковидом", были обнаружены специфические белки. Это может быть использовано для лучшей диагностики проблемы и, возможно, для более целенаправленного лечения.

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Швейцарские исследователи обнаружили закономерность в крови больных Long Covid: открытие может произвести революцию в диагностике и лечении

В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года

Министерство обороны Украины планирует ввести электронный кабинет военнообязанного во 2 квартале 2024 года. Он позволит призывникам и военнообязанным обновлять свои служебные данные.

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В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года

До 95% критических компонентов иностранного производства, обнаруженных в уничтоженном в Украине российском оружии, происходят из западных стран - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 95% критически важных компонентов российского вооружения, уничтоженного в Украине, происходят из западных стран.

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До 95% критических компонентов иностранного производства, обнаруженных в уничтоженном в Украине российском оружии, происходят из западных стран - МИД

ГБР передало на нужды ВСУ изъятое имущество белорусской компании на более 61 млн долларов

Государственное бюро расследований Украины изъяло 26 тыс. тонн металлопродукции белорусской компании. Товар передан Вооруженным силам Украины.

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ГБР передало на нужды ВСУ изъятое имущество белорусской компании на более 61 млн долларов

Враг держит на северной границе в рф и белоруссии группировку в более 20 тыс. военных - Наев

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что на территории рф противник создал группировку общей численностью около 20 тыс. человек, еще 1 800 - находятся в беларуси.

Война •   •  22414 просмотра
Враг держит на северной границе в рф и белоруссии группировку в более 20 тыс. военных - Наев

Британская разведка: россия не хочет рисковать еще одним А-50, поэтому перебросила самолет в краснодарский край

После того, как ВСУ уничтожили российский самолет радиолокационного обнаружения А-50, россия начала использовать его замену с большей осторожностью, отдавая предпочтение наземным операциям.

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Британская разведка: россия не хочет рисковать еще одним А-50, поэтому перебросила самолет в краснодарский край

Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов

Япония заключила с США соглашение на приобретение 400 крылатых ракет наземного базирования Tomahawk на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи. Закупка должна быть завершена в течение трех лет, начиная с апреля 2025 года.

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Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов

Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система

Законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных даст возможность предоставлять более быстрые сервисы, указали в Минобороны.

Общество •   •  23341 просмотра
Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система

Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие

Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.

Экономика •   •  24708 просмотра
Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие