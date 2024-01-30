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Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Ниинистьо за поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию евроатлантической интеграции

Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Ниинистьо за поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию евроатлантической интеграции

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 17:55  •  13174 просмотра

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Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Саули Ниинистьо за его личную поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию интеграции Украины в евроатлантические организации.

Президент Украины  Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо. В частности Зеленский поблагодарил Саули за его личный вклад в поддержку Украины.  Об этом глава государства сообщил на своей странице в телеграмм, передает УНН.

Провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, чтобы поблагодарить за его личный вклад в поддержку его страной Украины. Это и два десятка оборонных пакетов, и мощный голос Финляндии за евроатлантическую интеграцию Украины и за консолидацию международной поддержки, в частности среди стран Глобального Юга.

- отметил Зеленский.

Детали

Президент Украины выразил надежду на плодотворное сотрудничество со следующим Президентом Финляндии.

В этих переговорах действующие руководители двух государств также обсудили ситуацию на поле боя Украины, и текущие вызовы безопасности. А также коснулись вопроса подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Финляндия разработала законопроект, чтобы предотвратить экспорт компонентов боеприпасов в рф19 январь 2024, 11:54 • 26079 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
Зеленський подякував Президенту Фінляндії Нііністьо за підтримку України, включаючи оборонну допомогу та адвокацію євроатлантичної інтеграції
Zelenskyy thanked Finnish President Niinistö for supporting Ukraine, including defense assistance and advocacy for Euro-Atlantic integration
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