Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Ниинистьо за поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию евроатлантической интеграции
Киев • УНН
Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Саули Ниинистьо за его личную поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию интеграции Украины в евроатлантические организации.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо. В частности Зеленский поблагодарил Саули за его личный вклад в поддержку Украины. Об этом глава государства сообщил на своей странице в телеграмм, передает УНН.
Провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, чтобы поблагодарить за его личный вклад в поддержку его страной Украины. Это и два десятка оборонных пакетов, и мощный голос Финляндии за евроатлантическую интеграцию Украины и за консолидацию международной поддержки, в частности среди стран Глобального Юга.
Детали
Президент Украины выразил надежду на плодотворное сотрудничество со следующим Президентом Финляндии.
В этих переговорах действующие руководители двух государств также обсудили ситуацию на поле боя Украины, и текущие вызовы безопасности. А также коснулись вопроса подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
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Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Ниинистьо за поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию евроатлантической интеграции
Зеленский поблагодарил Президента Финляндии Саули Ниинистьо за его личную поддержку Украины, включая оборонную помощь и адвокацию интеграции Украины в евроатлантические организации.
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