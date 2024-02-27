Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться - президент країни
Київ • УНН
Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і продовжить надавати військову допомогу, зокрема, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.
Президент Фінляндії Саулі Нійністе, який брав участь у конференції європейських лідерів у Парижі, заявив, що його країна передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться. Про це УНН повідомляє із посиланням на Yle.
На думку фінського президента, конференція щодо України виявилася результативною.
Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні в тому, що треба діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправку в Україну західних військ. Консенсусу з цього питання, однак, поки що не досягнуто.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну.
Також прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та його польський колега Дональд Туск заявили, що не розглядають відправку військ в Україну.