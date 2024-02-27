Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться - президент країни

Президент Фінляндії Саулі Нійністе, який брав участь у конференції європейських лідерів у Парижі, заявив, що його країна передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться. Про це УНН повідомляє із посиланням на Yle.

На думку фінського президента, конференція щодо України виявилася результативною.

Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні в тому, що треба діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко