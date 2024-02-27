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Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться - президент країни

Київ • УНН

 • 103193 перегляди

Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і продовжить надавати військову допомогу, зокрема, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться - президент країни

Президент Фінляндії Саулі Нійністе, який брав участь у конференції європейських лідерів у Парижі, заявив, що його країна передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться. Про це УНН повідомляє із посиланням на Yle.

На думку фінського президента, конференція щодо України  виявилася результативною.

Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні в тому, що треба діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко

 - заявив Нійністе.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправку в Україну західних військ. Консенсусу з цього питання, однак, поки що не досягнуто. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну. 

Також прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та його польський колега Дональд Туск заявили, що  не розглядають відправку військ в Україну. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
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