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Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится - президент страны

Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится - президент страны

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 11:47  •  23857 просмотра

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Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и продолжит оказывать военную помощь, в частности, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Президент Финляндии Саули Нийнисте, который принимал участие в конференции европейских лидеров в Париже, заявил, что его страна передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yle.

По мнению финского президента, конференция по Украине  оказалась результативной.

Увеличиваем помощь. Военную, конечно, в первую очередь. Особенно это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Все были единодушны в том, что надо действовать так, как в начале 2022 года, когда решения принимались вовремя и очень быстро

 - заявил Нийнисте.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку в Украину западных войск. Консенсус по этому вопросу, однако, пока не достигнут. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину. 

Также премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск заявили, что  не рассматривают отправку войск в Украину. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
sauli-niinistyoСаули Ниинистё
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natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
finlyandiyaФинляндия
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yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться - президент країни
President of Finland: Finland has handed over 22 aid packages to Ukraine and will not stop there
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