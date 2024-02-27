Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится - президент страны
Киев • УНН
Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и продолжит оказывать военную помощь, в частности, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
Президент Финляндии Саули Нийнисте, который принимал участие в конференции европейских лидеров в Париже, заявил, что его страна передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yle.
По мнению финского президента, конференция по Украине оказалась результативной.
Увеличиваем помощь. Военную, конечно, в первую очередь. Особенно это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Все были единодушны в том, что надо действовать так, как в начале 2022 года, когда решения принимались вовремя и очень быстро
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку в Украину западных войск. Консенсус по этому вопросу, однако, пока не достигнут.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину.
Также премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск заявили, что не рассматривают отправку войск в Украину.
Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится - президент страны
Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и продолжит оказывать военную помощь, в частности, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
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