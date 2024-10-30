путин не победит в Украине, даже при дополнительной помощи КНДР - Остин

российский диктатор владимир путин не победит в Украине, даже при дополнительной помощи Северной Кореи. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, слова которого привел журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает УНН.

По словам Ярыша, на встрече министров обороны США и Южной Кореи в Пентагоне обсудили ответ на развертывание войск КНДР в россии.

"путин не победит в Украине, даже при дополнительной помощи Северной Кореи", - процитировал журналист слова министра обороны США Ллойда Остина.

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