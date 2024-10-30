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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 66314 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 103825 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 105111 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 117627 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

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Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
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Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
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В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
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Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
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путин не победит в Украине, даже при дополнительной помощи КНДР - Остин

путин не победит в Украине, даже при дополнительной помощи КНДР - Остин

Киев  •  УНН

19:45 • 9613 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что путин не победит в Украине даже с помощью Северной Кореи. Вопрос развертывания войск КНДР в россии обсудили на встрече министров обороны США и Южной Кореи.

российский диктатор владимир путин не победит в Украине, даже при дополнительной помощи Северной Кореи. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, слова которого привел журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает УНН.

По словам Ярыша, на встрече министров обороны США и Южной Кореи в Пентагоне обсудили ответ на развертывание войск КНДР в россии.

"путин не победит в Украине, даже при дополнительной помощи Северной Кореи", - процитировал журналист слова министра обороны США Ллойда Остина.

Военные КНДР в рф оказались в 50 км от украинской границы - FT30 октября 2024, 08:46 • 15780 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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