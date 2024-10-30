Военные КНДР в рф оказались в 50 км от украинской границы - FT

Около 3000 северокорейских военных были тайно переброшены в курскую область россии, их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, со ссылкой на источники сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Высокопоставленные представители украинской разведки, как отмечается, сообщили Financial Times, что "около 3000 северокорейских военных были тайно перевезены гражданскими грузовиками с дальнего востока россии в ее западную курскую область".

Один чиновник сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, остальные были регулярными войсками.

"В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ждали дальнейших приказов российского командования", сообщили чиновники.

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