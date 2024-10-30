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Військові КНДР у рф опинились за 50 км від українського кордону - FT

Київ • УНН

 • 18795 перегляди

За даними української розвідки, близько 3000 північнокорейських військових були таємно доставлені до Курської області рф. Financial Times повідомляє про розміщення північнокорейських військових у росії на відстані 50 кілометрів від українського кордону.

Військові КНДР у рф опинились за 50 км від українського кордону - FT

Близько 3000 північнокорейських військових були таємно перекинуті до курської області росії, їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, з посиланням на джерела повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Високопоставлені представники української розвідки, як зазначається, повідомили Financial Times, що "близько 3000 північнокорейських військових були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу росії до її західної курської області".

Один чиновник сказав, що лише кілька сотень з цих 3000 були спецпризначенцями, решта були регулярними військами.

"У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони чекали подальших наказів російського командування", повідомили чиновники.

Південна Корея має намір відправити в Україну групу для моніторингу за військами КНДР30.10.24, 09:59 • 18703 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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