Обмен разведданными на уровне ЕС нереалистичен - премьер Чехии
Киев • УНН
Совместная разведывательная служба на уровне ЕС является нереалистичной, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Совместная разведывательная служба на уровне ЕС является нереалистичной, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью Euractiv Czechia на фоне дебатов о готовности ЕС к будущим кризисам безопасности, пишет УНН.
Детали
Как сообщает Euractiv, новый план безопасности ЕС, представленный бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё, предусматривает создание полноценной службы сотрудничества разведок на уровне ЕС.
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Однако чешские власти выразили осторожную поддержку идеи более глубокого сотрудничества разведок между государствами ЕС, но по-прежнему скептически относятся к дальнейшей интеграции.
"Я поддерживаю углубление взаимного сотрудничества между разведывательными службами, но не считаю реалистичным создание действительно функциональной совместной службы", - заявил Фиала.
Чешский министр ЕС Мартин Дворжак также выразил поддержку расширению сотрудничества разведок, но преуменьшил значение идеи европейской службы.
"Создание единой европейской разведывательной службы наподобие ЦРУ США не стоит на повестке дня, и доклад Ниинистё касается этого вопроса лишь вскользь", - пояснила Вероника Лукашова, пресс-секретарь Дворжака.
Чешская служба безопасности и информации (BIS) также скептически относится к интеграции в этой области, вспоминая предыдущие попытки.
"Подобные предложения появлялись несколько раз в прошлом, но они никогда не получали поддержки", - сказал Euractiv Czechia Ладислав Штиха, пресс-секретарь BIS.
По словам Штихи, разведывательные службы в Европе уже очень тесно сотрудничают через различные платформы. Он также отметил, что национальная безопасность является исключительно национальной компетенцией и что функция разведывательного агентства ЕС была бы "очень проблематичной".