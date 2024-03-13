Украина и Финляндия провели новый раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Украинская переговорная группа провела очередной раунд переговоров с финской делегацией по двусторонней безопасности соглашения, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как сообщается, была продолжена работа над проектом соглашения и очерчены его границы и ключевые элементы. Также был согласован график дальнейших переговоров.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. В состав делегации вошли представители министерства иностранных дел, министерства обороны и министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и тому подобное.

Финская сторона была представлена делегацией чиновников во главе с представителями министерства иностранных дел.

Дополнение

Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится.