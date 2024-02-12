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Александр Стубб з невеликим відривом перемагає на президентських виборах у Фінляндії

Александр Стубб з невеликим відривом перемагає на президентських виборах у Фінляндії

Київ • УНН

 • 32869 перегляди

Александр Стубб переміг Пекку Хаавісто на президентських виборах у Фінляндії, набравши 51,6% голосів.

Новим президентом Фінляндської Республіки обрано колишнього прем'єр-міністра, кандидата від правоцентристської Національної коаліційної партії Александра Стубба. Про це повідомляє Yle, передає УНН.

Деталі

Згідно з результатами підрахунку усіх голосів, наступним главою Фінляндії стане Александра Стубба. Він здобув підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонент Пекка Хаавісто отримав 48,4% голосів.

Ця подорож була б набагато важчою для нас обох, якби ми не були хорошими друзями, якби ми не поважали одне одного. Ти один із найкращих людей, яких я коли-небудь зустрічав 

– звернувся до Пекка Хаавісто новий президент Фінляндії

Додамо

Під час спілкування з журналістами міжнародних ЗМІ Стубб заявив, що рішуча підтримка України продовжуватиметься. За його словами, безпека є ключовим питанням для Фінляндії та вона має екзистенційне значення. Також Стубб визначив Фінляндію як сильного члена НАТО і висловив впевненість, що членство країни в альянсі приносить переваги для НАТО.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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