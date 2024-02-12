Александр Стубб з невеликим відривом перемагає на президентських виборах у Фінляндії

Новим президентом Фінляндської Республіки обрано колишнього прем'єр-міністра, кандидата від правоцентристської Національної коаліційної партії Александра Стубба. Про це повідомляє Yle, передає УНН.

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Згідно з результатами підрахунку усіх голосів, наступним главою Фінляндії стане Александра Стубба. Він здобув підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонент Пекка Хаавісто отримав 48,4% голосів.

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