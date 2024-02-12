Александр Стубб з невеликим відривом перемагає на президентських виборах у Фінляндії
Київ • УНН
Александр Стубб переміг Пекку Хаавісто на президентських виборах у Фінляндії, набравши 51,6% голосів.
Новим президентом Фінляндської Республіки обрано колишнього прем'єр-міністра, кандидата від правоцентристської Національної коаліційної партії Александра Стубба. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
Деталі
Згідно з результатами підрахунку усіх голосів, наступним главою Фінляндії стане Александра Стубба. Він здобув підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонент Пекка Хаавісто отримав 48,4% голосів.
Ця подорож була б набагато важчою для нас обох, якби ми не були хорошими друзями, якби ми не поважали одне одного. Ти один із найкращих людей, яких я коли-небудь зустрічав
Додамо
Під час спілкування з журналістами міжнародних ЗМІ Стубб заявив, що рішуча підтримка України продовжуватиметься. За його словами, безпека є ключовим питанням для Фінляндії та вона має екзистенційне значення. Також Стубб визначив Фінляндію як сильного члена НАТО і висловив впевненість, що членство країни в альянсі приносить переваги для НАТО.