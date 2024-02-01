Финляндия не удовлетворила ни одной заявки на убежище мигрантов, прибывших из рф
Киев • УНН
Финляндия не предоставила убежища ни одному из мигрантов, прибывших из России через границу в конце прошлого года.
Просители убежища, которые попали в Финляндию через границу с Россией в конце прошлого года, до сих пор не получили ни одного положительного решения. Об этом сообщает Yle со ссылкой на миграционную службу страны, пишет УНН.
Детали
По заявкам людей, которые прибыли на границу Финляндии через россию в конце 2023 года, в настоящее время вынесли около 70 решений. Из них две трети - отказ в удовлетворении заявки, и еще треть - аннулирование заявки, например, из-за того, что лицо больше не находится на территории Финляндии.
Около 190 человек из тех, которые попали в Финляндию из россии, в итоге исчезли из центров размещения, где их поселили.
Всего за период массового прибытия искателей убежища через российскую границу в Финляндию попали почти 1300 человек.
Напомним
Правительство Финляндии 11 января, приняло решение продлить ограничения на границе с рф еще на месяц.
Финляндия не удовлетворила ни одной заявки на убежище мигрантов, прибывших из рф
Финляндия не предоставила убежища ни одному из мигрантов, прибывших из России через границу в конце прошлого года.
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