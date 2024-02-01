Фінляндія не задовольнила жодної заявки на притулок мігрантів, які прибули з рф
Київ • УНН
Фінляндія не надала притулку жодному з мігрантів, які прибули з росії через кордон наприкінці минулого року.
Прохачі притулку, які потрапили у Фінляндію через кордон з росією наприкінці минулого року, досі не отримали жодного позитивного рішення. Про це повідомляє Yle з посиланням на міграційну службу країни, пише УНН.
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Щодо заявок людей, які прибули на кордон Фінляндії через росію наприкінці 2023 року, на цей час винесли близько 70 рішень. З них дві третини – відмова у задоволенні заявки, і ще третина – анулювання заявки, наприклад, через те, що особа більше не перебуває на території Фінляндії.
Близько 190 осіб з тих, які потрапили у Фінляндію з росії, у підсумку зникли з центрів розміщення, де їх поселили.
Всього за період масового прибуття шукачів притулку через російський кордон у Фінляндію потрапили майже 1300 осіб.
Нагадаємо
Уряд Фінляндії 11 січня, ухвалив рішення продовжити обмеження на кордоні з рф ще на місяць.