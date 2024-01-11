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Фінляндія продовжує закриття кордону з росією ще на місяць

Київ • УНН

 • 22431 перегляди

Фінляндія продовжує обмеження на кордоні з росією до 11 лютого з метою національної безпеки

Уряд Фінляндії сьогодні, 11 січня, ухвалив рішення продовжити обмеження на кордоні з рф ще на місяць. Про це в четвер оголосила міністр внутрішніх справ країни Марі Рантанен, пише УНН з посиланням на Yle.

Деталі

Як зазначено, обмеження діятимуть місяць, до 11 лютого.

"Національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії", - обґрунтувала рішення Рантанен.

Голова МВС Фінляндії підкреслила, що ситуація, яка виникла, негативно позначається на росіянах, які проживають у Фінляндії, і власниках паспортів двох країн.

Однак вона зазначила, що з боку росії не відбулося жодних змін, і загроза гібридного впливу зберігається. Рантанен нагадала, що Фінляндія відкрила два КПП у середині грудня, але ситуація не змінилася.

Доповнення

Уряд Фінляндії з метою забезпечення національної безпеки ухвалив рішення про закриття деяких пунктів пропуску на східному кордоні 16 листопада минулого року. Цей захід не призвів до зупинки потоку прохачів притулку без належних документів. Після цього кількість відкритих КПП скоротилася, а потім увесь кордон, крім одного, було закрито.

Уряд Фінляндії все-таки вирішив 14 грудня відкрити два прикордонні пункти. Однак у перший же день з боку росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила кордон із рф на місяць, до 14 січня. Голова МВС країни тоді повідомила, що ситуація нормалізується тільки тоді, коли припиниться потік людей, які намагаються незаконно проникнути в країну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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