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Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 12:03  •  11190 просмотра

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Финляндия продлевает ограничения на границе с россией до 11 февраля в целях национальной безопасности

Правительство Финляндии сегодня, 11 января, приняло решение продлить ограничения на границе с рф еще на месяц. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Как указано, ограничения будут действовать месяц, до 11 февраля.

"Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии", – обосновала решение Рантанен.

Глава МВД Финляндии подчеркнула, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и держателях паспортов двух стран.

Однако она отметила, что со стороны россии не произошло никаких изменений, и угроза гибридного влияния сохраняется. Рантанен напомнила, что Финляндия открыла два КПП в середине декабря, но ситуация не изменилась.

Дополнение

Правительство Финляндии в целях обеспечения национальной безопасности приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска на восточной границе 16 ноября прошлого года. Эта мера не привела к остановке потока просителей убежища без надлежащих документов. После этого число открытых КПП сократилось, а затем вся граница, кроме одного, была закрыта.

Правительство Финляндии все-таки решило 14 декабря открыть два погранпункта. Однако в первый же день со стороны россии прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли границу с рф на месяц, до 14 января. Глава МВД страны тогда сообщила, что ситуация нормализуется только тогда, когда прекратится поток людей, пытающихся незаконно проникнуть в страну.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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