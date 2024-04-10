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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
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Эксклюзив
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3 апреля 2024, 11:28  •  445640 просмотра

Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский

Украина никогда не использовала западное оружие для ударов по территории рф, соблюдая условия использования такого оружия, которые установили международные партнеры.

Война •   •  4914 просмотра
Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский

В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию

Провокации россии на оккупированной Запорожской атомной электростанции создают беспрецедентные угрозы ядерной безопасности в Украине, Европе и мире, вызывая призывы к усилению санкций и возвращению станции под контроль Украины.

Война •   •  6773 просмотра
В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию

Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны

Украина предложит свои шаги для прекращения войны и услышит мнение партнеров во время предстоящего инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, который, как ожидается, посетят лидеры около 100 стран мира, тогда как Россия не приглашена на первый саммит.

Война •   •  6724 просмотра
Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны

российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

фсб рф пытается завербовать агентов разведки из других стран, включая иммигрантов из россии и бывших советских республик, для работы на Москву в Канаде, распространяя листовки через русскоязычные СМИ.

Новости Мира •   •  6192 просмотра
российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Зеленский призвал к полной политической изоляции россии, а не заигрыванию с ней, из-за ненависти рф ко всему, что находится за пределами ее границ.

Война •   •  7066 просмотра
Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Премьер-министр Испании призвал ЕС увеличить оборонные инвестиции для усиления потенциала сдерживания и приведения промышленности сектора в соответствие с европейской экономикой в условиях российской агрессии.

Новости Мира •   •  6276 просмотра
Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Харьковщина: Синегубов рассказал, какие инициативы были утверждены после визита Президента в регион

Накануне Президент Зеленский посетил Харьковскую область, чтобы обсудить вопросы противовоздушной обороны, фортификационных сооружений, поддержки бизнеса и энергетической безопасности во время войны. об инициативах утвержденных на первом заседании облсовета рассказал председатель ОВа Олег Синегубов.

Война •   •  10242 просмотра
Харьковщина: Синегубов рассказал, какие инициативы были утверждены после визита Президента в регион

Убийство на станции столичного фуникулера: в Киеве попрощались с погибшим подростком

16-летний школьник Максим Матерухин погиб после того, как 30-летний правоохранитель толкнул его на станции фуникулера в Киеве.

Общество •   •  12740 просмотра
Убийство на станции столичного фуникулера: в Киеве попрощались с погибшим подростком

Мирный саммит по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня

Швейцария будет принимать двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15-16 июня, направленную на создание "рамок, способствующих достижению всеобъемлющего и прочного мира в Украине",.

Война •   •  13958 просмотра
Мирный саммит по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня

Бесплатные путевки в Артек смогут получить больше детей

Добавлены три новые категории детей, имеющих право на бесплатные путевки в летний лагерь "Артек": дети участников боевых действий, в том числе добровольцев, дети, которые потеряли родителей, защищавших Украину, и дети внутренне перемещенных лиц.

Общество •   •  11589 просмотра
Бесплатные путевки в Артек смогут получить больше детей