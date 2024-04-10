Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский

Украина ни разу западным оружием не атаковала по территории России. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Дельфийского экономического форума, передает корреспондент УНН.

Зеленский отметил, что не секрет, что условием использования западного оружия было невозможность атаковать территории российской федерации этими видами оружия.

Я могу подчеркнуть это еще раз, что ни разу, ни одним западным оружием мы не атаковали, не отвечали после российских атак по территории рф. Это факт. Все, что использует Украина после агрессии России по нашей территории, все это производится исключительно Украиной, и исключительно по военным, или энергетическим целям - сказал Зеленский.

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Yle со ссылкой на финских чиновников сообщало, что Финляндия не устанавливала ограничений на использование оружия, отправленного в Украину, поэтому Киев может использовать его и на территории России.

Представитель Министерства обороны Британии заявил, что то, как Киев использует крылатые ракеты, переданные другими странами, является "делом Вооруженных сил Украины".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинской армии следует сосредоточиться на ударах по российским целям, которые имеют "непосредственное влияние на войну", чем атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории врага.