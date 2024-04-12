Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
россияне получили доступ к обучению пилотов в Финляндии
БпЛА противника продвигаются на запад
Великобритания предостерегает Иран от эскалации конфликта на Ближнем Востоке
META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram
российские беспилотники продолжают находиться в украинском воздушном пространстве
рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState
БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины
В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины
Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA
Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд
Популярные
Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела
"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают
На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф
Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро
Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы
Публикации
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
россияне получили доступ к обучению пилотов в Финляндии
Граждане рф могут снова проходить подготовку пилотов в Финляндии после того, как суд ЕС отменил санкции, ограничивающие их полеты в Европе, но они не могут управлять самолетами, принадлежащими рф.
БпЛА противника продвигаются на запад
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что вражеские беспилотники движутся на запад.
Великобритания предостерегает Иран от эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Иран деэскалировать напряженность и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему насилию и более широкому конфликту на Ближнем Востоке.
META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram
Компания META запустила новую функцию автоматического размытия изображений обнаженной натуры в личных сообщениях Instagram, направленную на борьбу с распространением нежелательного интимного контента и защиту пользователей, особенно несовершеннолетних, от получения неприемлемого контента.
российские беспилотники продолжают находиться в украинском воздушном пространстве
Беспилотники рф были обнаружены во многих регионах Украины, в том числе в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, которые направлялись в Киевскую и другие области, что вызвало воздушную тревогу по стране.
рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState
Противник продвинулся к северу от Бердичева, в то время как бои продолжаются в нескольких населенных пунктах, включая Роботино, Красногоровку, Ивановку, Новокалиново и Богдановку.
БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины
Вражеские беспилотники были замечены в нескольких областях Украины, в частности в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской, в разных направлениях - на северо-запад и в направлении таких городов, как Черкассы, Винница и Днепр.
В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины
Нидерланды выделят 400 миллионов евро на поддержку Украины в дополнение к более 2 миллиардам евро, уже зарезервированных на 2024 год.
Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA
Российские хакеры воспользовались доступом к системе электронной почты Microsoft, чтобы похитить переписку между государственными служащими и учреждениями США.
Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд
Миллиардерша Труонг Ми Лан была приговорена вьетнамским судом к смертной казни за причастность к финансовым махинациям на сумму 12,46 миллиардов долларов США.