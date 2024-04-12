россияне получили доступ к обучению пилотов в Финляндии

россияне снова могут учиться пилотировать в Финляндии. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Граждане РФ и лица с двойным гражданством получили возможность пройти подготовку пилотов частных самолетов и пилотов-любителей в Европе, в частности, в Финляндии.

Это изменение произошло после отмены санкций судом ЕС, которые ограничивали российских граждан в летных операциях в Европе.

Согласно новым правилам, российские студенты должны предоставить письменное заявление, в котором подтверждают соответствие требованиям. Важно отметить, что пилоты, которые являются гражданами рф, не могут управлять воздушными судами, принадлежащими или эксплуатируемыми россиянами, и не могут иметь намерения летать в рф.

Финское транспортное и коммуникационное агентство Traficom выдало страховой документ, который подписан передается инструктору по теории и полетам.

Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией