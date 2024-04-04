Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией
Киев • УНН
Финляндия решила оставить пункты пропуска на сухопутной границе с россией закрытыми "до дальнейшего уведомления" после 14 апреля из-за высокого риска возобновления и расширения миграции, что представляет угрозу национальной безопасности и общественному порядку.
Финляндия не откроет сухопутную границу с рф после 14 апреля, все КПП будут закрыты "до дальнейшего уведомления". Решение приняли на заседании правительства 4 апреля, передает УНН со ссылкой на МВД Финляндии.
Правительство решило, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года
Отмечается, что, учитывая информацию, предоставленную государственными органами, риск возобновления и расширения миграции, как это наблюдалось ранее, остается высоким. Если это явление продолжится, оно будет представлять серьезную угрозу для национальной безопасности и общественного порядка в Финляндии.
Кроме того, с 15 апреля будут закрыты для движения прогулочных судов пограничные пункты Хапасаари, гавань Нуйямаа и водный путь Сантио. Как говорится в сообщении МВД, решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления, но не дольше, чем это необходимо.
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"Финские власти считают, что это долгосрочная ситуация. У россии есть сотни, а возможно, и тысячи людей в районах, прилегающих к границам Финляндии, которые могут быть переправлены в Финляндию", - заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
Также сообщается, что ВМС в сотрудничестве с другими министерствами изучает альтернативные меры по пресечению миграции. Сейчас готовится закон о борьбе с проникновением, и ожидается, что законопроект будет подан в парламент как можно скорее.
Напомним
В феврале правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца - до 14 апреля.
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Финляндия продлила закрытие пунктов пропуска на границе с россией
Финляндия решила оставить пункты пропуска на сухопутной границе с россией закрытыми "до дальнейшего уведомления" после 14 апреля из-за высокого риска возобновления и расширения миграции, что представляет угрозу национальной безопасности и общественному порядку.
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