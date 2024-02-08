Фінляндія продовжила закриття кордону з росією ще на два місяці
Київ • УНН
Фінляндія продовжила закриття кордону з росією ще на два місяці - до 14 квітня , через ризики для безпеки.
Уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з росією ще на два місяці. Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими до 14 квітня. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Згідно з попередніми рішеннями, закриття мало закінчитися в неділю, 11 лютого.
Закриття було обґрунтовано тим, що росія переправляє прохачів притулку на кордон, щоб чинити тиск на Фінляндію.
Нагадаємо
Фінляндія закрила всі свої автомобільні прикордонні пункти пропуску з росією, починаючи з 30 Листопада, посилаючись на ризики для національної безпеки, пов'язані з гібридними операціями росії.
Прем'єр-міністр Фінляндії Орпо заявив про готовність оновити закони для посилення безпеки кордону з росією на тлі нелегальних перетинів.
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