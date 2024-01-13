Фінляндія готова переглянути законодавство, щоб посилити захист кордону з рф

Фінляндія забезпечуватиме безпеку кордонів з росією в рамках закону. Втім, готова переглянути законодавство. Про це заявив Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle, пише УНН.

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Під час засідання Ради партійних делегатів Коаліційної партії у Гельсінкі Орпо заявив, що цього тижня східний кордон країни незаконно перетнули 20 осіб. Він наголосив на тому, що ситуація загострилась.

Якщо буде потрібно, ми вживемо додаткових заходів. Ми не залишимось у бездіяльності. Ми будемо використовувати всі засоби, які існують у рамках закону, але ми також готові переглянути чинне законодавство,