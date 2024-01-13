Фінляндія готова переглянути законодавство, щоб посилити захист кордону з рф
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Фінляндії Орпо заявляє про готовність оновити закони для посилення безпеки кордону з росією на тлі нещодавніх нелегальних перетинів.
Фінляндія забезпечуватиме безпеку кордонів з росією в рамках закону. Втім, готова переглянути законодавство. Про це заявив Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle, пише УНН.
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Під час засідання Ради партійних делегатів Коаліційної партії у Гельсінкі Орпо заявив, що цього тижня східний кордон країни незаконно перетнули 20 осіб. Він наголосив на тому, що ситуація загострилась.
Якщо буде потрібно, ми вживемо додаткових заходів. Ми не залишимось у бездіяльності. Ми будемо використовувати всі засоби, які існують у рамках закону, але ми також готові переглянути чинне законодавство,
За його словами, уряд готовий до того, що росія продовжить спроби впливати на ситуацію, у зв'язку з чим Фінляндія за необхідності вживатиме додаткових заходів задля безпеки.
Він відзначив, що на кордоні є фізичний контроль, а у критичних точках збудовано паркан. Зокрема навесні буде встановлено ще більше огорож.
Нагадаємо
Уряд Фінляндії 11 січня, ухвалив рішення продовжити обмеження на кордоні з рф ще на місяць. Про це в четвер оголосила міністр внутрішніх справ країни Марі Рантанен.