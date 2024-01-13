Финляндия готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границы с рф

Финляндия будет обеспечивать безопасность границ с россией в рамках закона. Впрочем, готова пересмотреть законодательство. Об этом заявил Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Yle, пишет УНН.

Детали

Во время заседания Совета партийных делегатов Коалиционной партии в Хельсинки Орпо заявил, что на этой неделе восточную границу страны незаконно пересекли 20 человек. Он отметил, что ситуация обострилась.

Если потребуется, мы примем дополнительные меры. Мы не останемся в бездействии. Мы будем использовать все средства, которые существуют в рамках закона, но мы также готовы пересмотреть действующее законодательство, - сказал Орпо.

По его словам, правительство готово к тому, что россия продолжит попытки влиять на ситуацию, в связи с чем Финляндия при необходимости будет принимать дополнительные меры для безопасности.

Он отметил, что на границе есть физический контроль, а в критических точках построен забор. В частности весной будет установлено еще больше ограждений.

Напомним

Правительство Финляндии 11 января, приняло решение продлить ограничения на границе с РФ еще на месяц. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.