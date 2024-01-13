Финляндия готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границы с рф

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
  •  36023 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  129094 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  157934 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  144879 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  140300 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  140892 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  135773 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  121464 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  133818 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  147853 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142591 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139320 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134708 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124489 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130583 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
finlyandiya-gotova-peresmotret-zakonodatelstvo-chtobi-usilit-zashchitu-granitsi-s-rf

Финляндия готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границы с рф

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 15:28  •  8629 просмотра

Read in English

Премьер-министр Финляндии Орпо заявляет о готовности обновить законы для усиления безопасности границы с Россией на фоне недавних нелегальных пересечений.

Финляндия будет обеспечивать безопасность границ с россией в рамках закона. Впрочем, готова пересмотреть законодательство. Об этом заявил Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Yle, пишет УНН.

Детали

Во время заседания Совета партийных делегатов Коалиционной партии в Хельсинки Орпо заявил, что на этой неделе восточную границу страны незаконно пересекли 20 человек. Он отметил, что ситуация обострилась.

Если потребуется, мы примем дополнительные меры. Мы не останемся в бездействии. Мы будем использовать все средства, которые существуют в рамках закона, но мы также готовы пересмотреть действующее законодательство,

- сказал Орпо.

По его словам, правительство готово к тому, что россия продолжит попытки влиять на ситуацию, в связи с чем Финляндия при необходимости будет принимать дополнительные меры для безопасности.

Он отметил, что на границе есть физический контроль, а в критических точках построен забор. В частности весной будет установлено еще больше ограждений.

Напомним

Правительство Финляндии 11 января, приняло решение продлить ограничения на границе с РФ еще на месяц. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Фінляндія готова переглянути законодавство, щоб посилити захист кордону з рф
Finland is ready to revise legislation to strengthen border protection with Russia
Новости по теме

Финляндия готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границы с рф

Премьер-министр Финляндии Орпо заявляет о готовности обновить законы для усиления безопасности границы с Россией на фоне недавних нелегальных пересечений.

Новости Мира •   •  8629 просмотра
Финляндия готова пересмотреть законодательство, чтобы усилить защиту границы с рф

Шмыгаль о встрече с главой МИД Франции: отметил предоставление систем ПВО

Премьер-министр Украины Арсений Шмыгаль отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и увеличения количества ракет во время переговоров с министром иностранных дел Франции Сежурном.

Политика •   •  11586 просмотра
Шмыгаль о встрече с главой МИД Франции: отметил предоставление систем ПВО

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Пожар в киевском торговом центре "Космополит" вызвал эвакуацию; он начался на 4-м этаже, сейчас продолжается тушение пожара.

Киев •   •  36023 просмотра
Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

В Киеве в ТРЦ "Космополит" произошло возгорание, предварительно в детской комнате

В киевском торговом центре "Космополит" произошел пожар в детской комнате на 4-м этаже, проводится эвакуация.

Общество •   •  13648 просмотра
В Киеве в ТРЦ "Космополит" произошло возгорание, предварительно в детской комнате

В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф

Украинский координационный центр по вопросам пленных провел заседание, на котором обсудили освобождение бойцов "Азова" из российского плена, а также последствия обстрела Еленовки.

Война •   •  21087 просмотра
В Координационном штабе обсудили освобождение азовцев из плена рф

Оккупанты планируют завозить мусор из рф на временно оккупированные территории востока Украины

россия планирует строить полигоны для своих отходов на оккупированном востоке Украины.

Война •   •  22417 просмотра
Оккупанты планируют завозить мусор из рф на временно оккупированные территории востока Украины

Зеленский выступит со специальным обращением на форуме в Давосе: известна дата

Президент Украины Зеленский выступит на Давосском форуме 16 января с речью о безопасности в разделенном мире.

Политика •   •  21999 просмотра
Зеленский выступит со специальным обращением на форуме в Давосе: известна дата

Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине

российские ракетные удары повредили гражданскую инфраструктуру в Великописаревке Сумской области. Прокуратура оценивает последствия четырех ракетных ударов.

Война •   •  29257 просмотра
Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине

рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, россия не сообщила о состоянии вывезенных ею украинских детей.

Политика •   •  26528 просмотра
рф никогда не сообщала Украине о состоянии похищенных ею украинских детей - Омбудсман

Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ

российская разведка опасается последствий потенциальных поставок истребителей F-16 в Украину.

Война •   •  30669 просмотра
Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ