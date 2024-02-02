Фінляндія відправить винищувачі і військовий корабель для участі в операціях НАТО

Фінляндія відправить до восьми винищувачів та військовий корабель для розмінування для участі у спільних операціях НАТО у 2024 році, повідомило у п'ятницю міністерство оборони країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Союзники, які беруть активну участь у місіях колективної оборони НАТО у мирний час, посилають сигнал єдності і посилюють стримування", - заявив міністр оборони країни Антті Хакканен у своїй заяві.

У заяві йдеться, що один із фінських кораблів класу Katanpaa приєднається до підрозділу протимінного захисту НАТО у Балтійському морі у квітні та травні, розмінуючи старі морські міни, беручи участь у навчаннях та захищаючи підводну інфраструктуру.

У червні та липні винищувачі братимуть участь у регулярному повітряному патрулюванні та "створенні стримування шляхом демонстрації військової сили" у Румунії та Болгарії, зокрема на Чорному морі, додали у Силах оборони країни.

Доповнення

Фінляндія минулого року приєдналася до західного військового альянсу, здійснивши історичний розворот у безпеці у відповідь на вторгнення рф в Україну.