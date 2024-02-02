Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО

Финляндия отправит до восьми истребителей и военный корабль для разминирования для участия в совместных операциях НАТО в 2024 году, сообщило в пятницу министерство обороны страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Союзники, которые принимают активное участие в миссиях коллективной обороны НАТО в мирное время, посылают сигнал единства и усиливают сдерживание", - заявил министр обороны страны Антти Хакканен в своем заявлении.

В заявлении говорится, что один из финских кораблей класса Katanpaa присоединится к подразделению противоминной защиты НАТО в Балтийском море в апреле и мае, разминируя старые морские мины, участвуя в учениях и защищая подводную инфраструктуру.

В июне и июле истребители будут участвовать в регулярном воздушном патрулировании и "создании сдерживания путем демонстрации военной силы" в Румынии и Болгарии, в частности на Черном море, добавили в Силах обороны страны.

Дополнение

Финляндия в прошлом году присоединилась к западному военному альянсу, осуществив исторический разворот в безопасности в ответ на вторжение рф в Украину.