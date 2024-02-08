Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца

Правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми до 14 апреля. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Согласно предварительным решениям, закрытие должно было закончиться в воскресенье, 11 февраля.

Закрытие было обосновано тем, что россия переправляет просителей убежища на границу, чтобы оказывать давление на Финляндию.

Напомним

Финляндия закрыла все свои автомобильные пограничные пункты пропуска с Россией, начиная с 30 ноября, ссылаясь на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями россии.

Премьер-министр Финляндии Орпо заявил о готовности обновить законы для усиления безопасности границы с Россией на фоне нелегальных пересечений.

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