Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца
Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца - до 14 апреля, из-за рисков для безопасности.
Дело экс-нардепа ОПЗЖ Кузьмина среди тысяч уголовных производств, в которых фигурируют политики
Государственное бюро расследований ведет более 2 000 уголовных дел, в том числе против политиков, таких как бывший депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, которого обвиняют в государственной измене за распространение пророссийской пропаганды после вторжения России в Украину.
россияне открыли центр подготовки операторов дронов в оккупированном Мариуполе - Центр нацсопротивления
российские оккупационные войска открыли учебные центры для операторов беспилотников в оккупированных городах Украины, таких как Севастополь и Мариуполь, чтобы вербовать местных жителей на службу в вс рф.
В Украине количество подержанных легковых авто из-за рубежа в январе увеличилось на 45%
Парк подержанных легковых автомобилей из-за рубежа пополнил украинский авторынок в январе почти на 16,7 тыс. автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а самой популярной импортированной моделью секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Парламент Италии окончательно принял решение о продлении военной помощи Украине
Парламент Италии одобрил продление военной помощи Украине на один год, включая оружие, транспортные средства и оборудование для поддержки Украины в противостоянии с россией.
Скандал в Космаче: полиция Ивано-Франковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев
Полиция Ивано-Франковской области будет работать с местными громадами, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, подобные тому, что произошло в Космаче.
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине 902 памятника культурного наследия
С февраля 2022 года российские войска повредили более 900 объектов культурного наследия Украины, включая памятники, архитектуру и исторические здания в 17 регионах.
В россии отказали в регистрации на выборах оппоненту путина, который открыто выступает против войны в Украине
Центральная избирательная комиссия россии отказала Борису Надеждину, политику, который открыто выступает против войны в Украине, в регистрации на президентских выборах.
Удар американского беспилотника уничтожил лидера иракской группировки, который стоял за смертельным нападением на американскую базу
В результате удара американского беспилотника в Багдаде погиб командир иракской группировки "Катаиб Хезболла", который отвечал за планирование и участие в атаках на американские войска в регионе.
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
Генеральная прокуратура передала дело о вероятной схеме хищения средств при закупке министерством обороны боеприпасов у "Львовского арсенала" в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.