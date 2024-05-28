Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  81399 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  107099 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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27 мая 2024, 08:52  •  81726 просмотра

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Умер народный артист Украины, актер театра Заньковецкой Богдан Козак

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27 мая 2024, 07:14  •  148133 просмотра
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27 мая 2024, 06:59  •  145423 просмотра

Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо исключает отправку финских войск в Украину, подчеркивая, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину через поставки оружия и военную подготовку по просьбе Украины.

Война •   •  9294 просмотра
Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным

Цена биткоина упала более чем на 3%

Цена биткоина упала более чем на 3%, на фоне того, как трейдеры отслеживали переводы более 107 000 биткоинов на сумму $7,2 млрд с кошельков, связанных с несуществующей биржей Mt. Gox.

Экономика •   •  6171 просмотра
Цена биткоина упала более чем на 3%

Враг утром ударил по Очакову на Николаевщине: попал в магазин и фитнес-зал

Российские беспилотники атаковали гражданское здание с магазином и фитнес-центром в Очакове Николаевской области, вызвав пожар.

Война •   •  10288 просмотра
Враг утром ударил по Очакову на Николаевщине: попал в магазин и фитнес-зал

Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия

Президент Евросовета Шарль Мишель обсудил с Президентом Украины Зеленским последние события в Украине и подготовку к мирной конференции в Швейцарии, подчеркнув важность глобального участия в саммите.

политика •   •  9649 просмотра
Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия

Умер народный артист Украины, актер театра Заньковецкой Богдан Козак

На 84-м году жизни скончался Богдан Козак, народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, известный актер театра имени Заньковецкой.

Общество •   •  9091 просмотра
Умер народный артист Украины, актер театра Заньковецкой Богдан Козак

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

Роскошные парфюмерные бренды Lancôme и Aerin Beauty якобы использовали жасмин, собранный с применением детского труда в Египте, согласно расследованию BBC.

Новости Мира •   •  21550 просмотра
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Военный эксперт Олег Жданов назвал идею Даниила Гетманцева проводить лотереи для мобилизационных бронирований "безумной", заявив, что это дискредитирует и демотивирует процесс мобилизации, а не популяризирует его.

Война •   •  39712 просмотра
Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»

Украинские партизаны в оккупированной Евпатории обнаружили российские военные грузовики, которые разгружали эшелоны со строительными материалами для возведения фортификационных сооружений на западном побережье Крыма.

Война •   •  11330 просмотра
Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»

Украине нужно оружие сейчас, промедление стоит жизней - глава дипломатии ЕС

Украина нуждается в оружии сейчас, поскольку промедление стоит жизней, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, призывая к быстрому принятию решения относительно нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Война •   •  10646 просмотра
Украине нужно оружие сейчас, промедление стоит жизней - глава дипломатии ЕС

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной: энергетики работают над ремонтом объектов, поврежденных российскими атаками, и устанавливают новые мощности малой распределенной генерации для поддержания стабильной работы в часы пиковых нагрузок.

Общество •   •  11643 просмотра
Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго