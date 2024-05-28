Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Вопрос об отправке в Украину военных из Финляндии возник в свете воскресной публикации газеты Der Spiegel. В ней говорится о том, что страны Балтии и Польша устали от того, что Украина получает недостаточно вооружения, и готовы отправить туда своих солдат.

Орпо «не считает такой сценарий возможным» для Финляндии, даже если россия продвинется глубже на территории Украины.

Премьер-министр страны отмечает, что Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, исходивших от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.

Президент Финляндии Александер Стубб также подчеркнул, что это лишь спекуляция, и отношение Финляндии к этому вопросу не изменилось.

"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб