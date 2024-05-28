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Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо исключает отправку финских войск в Украину, подчеркивая, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину через поставки оружия и военную подготовку по просьбе Украины.
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Цена биткоина упала более чем на 3%, на фоне того, как трейдеры отслеживали переводы более 107 000 биткоинов на сумму $7,2 млрд с кошельков, связанных с несуществующей биржей Mt. Gox.
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Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия
Президент Евросовета Шарль Мишель обсудил с Президентом Украины Зеленским последние события в Украине и подготовку к мирной конференции в Швейцарии, подчеркнув важность глобального участия в саммите.
Умер народный артист Украины, актер театра Заньковецкой Богдан Козак
На 84-м году жизни скончался Богдан Козак, народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, известный актер театра имени Заньковецкой.
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом
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Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»
Украинские партизаны в оккупированной Евпатории обнаружили российские военные грузовики, которые разгружали эшелоны со строительными материалами для возведения фортификационных сооружений на западном побережье Крыма.
Украине нужно оружие сейчас, промедление стоит жизней - глава дипломатии ЕС
Украина нуждается в оружии сейчас, поскольку промедление стоит жизней, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, призывая к быстрому принятию решения относительно нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.
Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго
Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной: энергетики работают над ремонтом объектов, поврежденных российскими атаками, и устанавливают новые мощности малой распределенной генерации для поддержания стабильной работы в часы пиковых нагрузок.