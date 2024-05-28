Прем'єр Фінляндії про відправку військових до України: не вважаю такий сценарій можливим
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виключає відправку фінських військ в Україну, підкреслюючи, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну через постачання зброї та військову підготовку на прохання України.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо не вважає за можливе відправлення фінських військових до України, пише УНН з посиланням на Yle.
Деталі
Питання про відправку в Україну військових із Фінляндії виникло у світлі недільної публікації газети Der Spiegel. У ній йдеться про те, що країни Балтії та Польща втомилися від того, що Україна одержує недостатньо озброєння, і готові відправити туди своїх солдатів.
Орпо "не вважає такий сценарій можливим" для Фінляндії, навіть якщо росія просунеться глибше на території України.
Прем'єр-міністр країни наголошує, що Фінляндія домовилася з Україною щодо підтримки на умовах, що виходили від української сторони. Наразі до них входять постачання зброї та військова підготовка.
Президент Фінляндії Александер Стубб також підкреслив, що це лише спекуляція, і ставлення Фінляндії до цього питання не змінилося.
"Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла" - президент Стубб27.05.24, 16:20 • 19753 перегляди