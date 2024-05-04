В Финляндии задержали трех россиян за нарушение санкций

Трех граждан России подозревают в экспорте товаров двойного назначения из Финляндии в иностранные государства. Сегодня троицу требуют посадить по подозрению в совершении преступления с особым признаком, пишет Yle, передает УНН.

Детали

Аресты рассматриваются в окружном суде Кайнуу днем. Полиция намерена задержать двух мужчин и одну женщину. Среди задержанных - двое мужчин в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 18 лет.

Подозреваемые в преступлении - студенты учебного заведения. Однако, по данным полиции, никаким другим образом школа не связана с подозреваемым преступлением.

Речь идет о предметах двойного назначения, то есть о продукции, которая может использоваться как для гражданских, так и для военных целей.

Это чаще всего электроника, датчики или лазеры. Вывоз таких товаров за границу может рассматриваться как нарушение санкционного законодательства. Минимальный срок лишения свободы за такие действия составляет четыре месяца, а максимальный четыре года.

Дополнение

В Финляндии в марте был вынесен первый приговор предпринимателю за нарушение ограничений Евросоюза в отношении России. Суд приговорил к девяти месяцам условно гражданина Франции, родившегося в Эстонии, Габриэля Темина.

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