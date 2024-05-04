У Фінляндії затримали трьох росіян за порушення санкцій
Київ • УНН
Трьом російським студентам, підозрюваним в експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до інших країн в порушення санкцій, загрожує тюремне ув'язнення.
Трьох громадян Росії підозрюють у експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до іноземних держав. Сьогодні трійцю вимагають ув'язнити за підозрою у скоєнні злочину з особливою ознакою, пише Yle, передає УНН.
Деталі
Арешти розглядаються в окружному суді Кайнуу вдень. Поліція має намір затримати двох чоловіків і одну жінку. Серед затриманих — двоє чоловіків віком 25 років та жінка віком 18 років.
Підозрювані у злочині – студенти навчального закладу. Однак, за даними поліції, ніяким іншим чином школа не пов'язана з підозрюваним злочином.
Йдеться про предмети подвійного призначення, тобто про продукцію, яка може використовуватися як для цивільних, так і для військових цілей.
Це найчастіше електроніка, датчики чи лазери. Вивезення таких товарів за кордон може розглядатись як порушення санкційного законодавства. Мінімальний термін позбавлення волі за такі дії становить чотири місяці, а максимальний чотири роки.
Доповнення
У Фінляндії у березні було винесено перший вирок підприємцю за порушення обмежень Євросоюзу щодо Росії. Суд засудив до дев'яти місяців умовно громадянина Франції, який народився в Естонії, Габріеля Теміна.
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