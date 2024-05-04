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У Фінляндії затримали трьох росіян за порушення санкцій

У Фінляндії затримали трьох росіян за порушення санкцій

Київ • УНН

 • 22836 перегляди

Трьом російським студентам, підозрюваним в експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до інших країн в порушення санкцій, загрожує тюремне ув'язнення.

Трьох громадян Росії підозрюють у експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до іноземних держав. Сьогодні трійцю вимагають ув'язнити за підозрою у скоєнні злочину з особливою ознакою, пише Yle, передає УНН.

Деталі

Арешти розглядаються в окружному суді Кайнуу вдень. Поліція має намір затримати двох чоловіків і одну жінку. Серед затриманих — двоє чоловіків віком 25 років та жінка віком 18 років.

Підозрювані у злочині – студенти навчального закладу. Однак, за даними поліції, ніяким іншим чином школа не пов'язана з підозрюваним злочином.

Йдеться про предмети подвійного призначення, тобто про продукцію, яка може використовуватися як для цивільних, так і для військових цілей.

Це найчастіше електроніка, датчики чи лазери. Вивезення таких товарів за кордон може розглядатись як порушення санкційного законодавства. Мінімальний термін позбавлення волі за такі дії становить чотири місяці, а максимальний чотири роки.

Доповнення

У Фінляндії у березні було винесено перший вирок підприємцю за порушення обмежень Євросоюзу щодо Росії. Суд засудив до дев'яти місяців умовно громадянина Франції, який народився в Естонії, Габріеля Теміна.

"Це підвищує ризик військового інциденту": у москві занепокоєні через навчання НАТО у Фінляндії24.04.24, 15:48 • 53410 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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